Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 06:55
Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг
Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг
Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой
"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
Регионы:


Популярное
вчера, 16:28
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
вчера, 10:00
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 07:45
Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии
вчера, 11:23
Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
вчера, 12:54
Во Владивостоке сожгли автомобиль
вчера, 13:38
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 09:05
Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
вчера, 11:20
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 10:30
Приморские подростки могут летом рассчитывать на оплачиваемую работу
вчера, 14:24
От укусов клещей в Приморье пострадали более 40 человек

Обсуждаемое
вчера, 10:00
9

Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 09:05
7

Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
вчера, 11:20
5

Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 13:38
5

Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 10:10
4

В Приморье прошла проверка судна под иностранным флагом
вчера, 11:23
4

Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
вчера, 11:21
1

Александр Лобычев расскажет об "очарованных странниках русского Китая"
вчера, 11:47
1

Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
вчера, 12:54
1

Во Владивостоке сожгли автомобиль
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1139



Система Orphus

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
вчера, 18:20
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: pixabay.com; РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев; pikabu.ru

Сегодняшнее слово редакции хотим начать с невероятно интересного (а на самом деле — бессовестно абсурдного) процесса в Центральном районном суде Хабаровска. Пока активисты местного штаба Алексея Навального пытались уличить мэрию города в незаконных действиях по ходу согласования митинга 26 марта, служитель закона Елена Савченко «завернула» ходатайства о собственном отводе, вызове свидетелей, истребовании документов, а также о присутствии на заседании нашего корреспондента. Даже ручкой и блокнотом запретила пользоваться. В общем, было весело. Итоговое впечатление — будто бы бесплатно посетили цирковое представление. А вердикт суда это только подтвердил.


 

Криминальные новости сегодня выглядят одновременно смешными и печальными. В посёлке Лососина мужчина ударил сожительницу по голове табуретом, уложил её спать, а затем нечаянно сжёг, забыв потушить сигарету перед сном. В дальневосточной столице нетрезвого именинника не пустили в кафе. Он решил отомстить персоналу заведения и устроил пальбу из игрушечного пистолета. Также стало известно, что в Бикинском районе наркоман оборудовал тайник с коноплёй в шлюзе дамбы, а ещё один «народный мститель» в Хабаровске угнал машину у друга, с которым подрался.


 

Ещё немного об администрации города: хабаровская мэрия после долгих разбирательств принимает на баланс коммунальное имущество военных. В первую очередь муниципалитет займётся ремонтом и заменой трубопровода в квартале ДОС (Большой Аэродром). Правда, взваливая на себя новые масштабные обязательства, мэрия забывает расплатиться по старым. Так, администрация задолжала шесть тысяч рублей за капитальный ремонт, будучи собственником квартиры в многоэтажке, и пыталась повесить их на хабаровчанина, который приватизировал квадратные метры. Разбираться в конфликте пришлось прокуратуре.


 

Целую тысячу рублей удалось собрать Дальневосточному художественному музею на реставрацию полотна эпохи Позднего Возрождения. Чтобы восстановить картину с 500-летней историей, нужно около 300 тысяч. Единственным человеком, который проявил участие, оказалась хабаровская пенсионерка. Тысяча рублей — итог сборов музея в течение месяца.


 

Палки в колёса ТОСЭР: одному из резидентов, который собирался работать на хабаровской площадке «Ракитное», до сих пор не выделили землю под строительство завода. Сделать это должны были ещё в прошлом году, но оформление затянулось. Теперь организация производства начнётся не раньше середины 2018 года, а выпуск первой партии продукции — и вовсе в 2019-м. 


 

Для тех, кто не расстаётся со смартфоном: самые значимые события дня, милые котики, длиннопосты и смешные опечатки — в нашем неофициальном Телеграм-канале. Join us!

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Кузькина-мать!  (сегодня, 00:45 )

    Пока деньги не вернут, украденные социальной службой Хабаровска, я буду призывать коалиционные войска бомбить Ассада! Это закончится для питерского спрута вторым Афганистаном, а таким судьям как Савченко соседями из ИГил! Клин клином вышибают, коль для городских СМИ не нашлось мужество рассказать о воровстве социальных работников?!

  • Кузькина-мать!  (сегодня, 00:46 )

    Сегодня питерские твари опять себе пышные похороны устраивают! Так гадам и надо! Будут суки знать как у пенсионера пенсии красть?!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru