Районы Хабаровского края заявили о готовности к наведению чистоты

Муниципальные образования Хабаровского края готовятся к началу активных действий по санитарной очистке территорий населённых пунктов. Власти региона напомнили руководителям на местах о Годе экологии и призвали больше работать с населением в агитационном смысле — проследив при этом, чтобы борьба за чистоту на улицах не осталась «одним лишь лозунгом».

Селекторное совещание с районами по вопросам организации санитарной очистки провёл главный государственный жилищный инспектор края Александр Ворыпаев. Он подчеркнул, что в этом году уборка территорий должна быть особенно качественной, муниципалитетам предписано создать специальные рабочие группы, которые смогли бы контролировать этот процесс.

«Нельзя, чтобы нам указывали, где и что нужно делать. В органах местного самоуправления прекрасно знают свои территории, поэтому в течение апреля, максимум — мая, все работы должны быть выполнены», — сказал чиновник.

Особенное внимание во время беседы с районными главами Александр Ворыпаев уделил агитации населения, напомнив, что «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Он выразил надежду, что граждане проявят сознательность и выйдут на уборку территорий.

«В конечном итоге кто сегодня мусорит? Наверное, не чиновники. Сами жители создают все эти несанкционированные свалки. На это внимание обращают, и пресса в том числе — это, конечно, хорошо, но с людьми надо разговаривать и вам. Раньше на улицах городов можно было увидеть какую-то агитацию, баннеры — теперь висит всё, что угодно, только не это», — добавил главный государственный жилищный инспектор.

Представители районной власти, принявшие участие в совещании, заверили Александра Ворыпаева в своей готовности привести подведомственные территории в порядок, пообещав наладить эффективный диалог с жителями. В ряде муниципальных образований работа уже началась — в том числе и с ликвидации мест несанкционированного складирования бытовых отходов. Но в полную силу механизм краевой уборки заработает с повышением дневных температур.