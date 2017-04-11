Хабаровчанина отправили под суд за подделку паспортов

Житель дальневосточной столицы предстанет перед судом за то, что подделал паспорта и пенсионное удостоверение. Фиктивные документы он вместе со своим сообщником изготовил, чтобы взять в банке деньги. Теперь фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, злоумышленников будут судить не только за подделку документов, но и за покушение на мошенничество. Они хотели предоставить банку заведомо ложные сведения и нажиться на своей афере.

По версии следствия, в январе 2016 года хабаровчанин при помощи бытовых приборов изготовил фиктивные документы, используя паспорта граждан России и пенсионное удостоверение. Фигурант заменил фотографии на изображения своего соучастника. Причинённый ущерб составил 38 тысяч рублей, а ПАО «Сбербанк России» чуть не потерял 50 тысяч.

Уголовное дело в отношении злоумышленника направили в Железнодорожный районный суд краевого центра для рассмотрения по существу. Его напарника уже признали виновным.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае. Жителю дальневосточной столицы удалось по поддельному паспорту не только купить дорогую технику, но и взять в банке кредит на сумму почти в 50 тысяч рублей. Мошенника отправили в колонию-поселение на 3,5 года.