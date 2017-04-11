Дамба в Бикинском районе стала хранилищем тайника с коноплёй

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Бикинскому району задержали зависимого гражданина. Местный житель не только пристрастился к веществам растительного происхождения, но и оборудовал тайник с неприкосновенным запасом урожая конопли. Заначку он спрятал в шлюзе дамбы.

Стражи правопорядка установили, что в потайном хранилище мужчина оставил более 130 граммов растения. Подозреваемый заявил, что урожай конопли он хранил в шлюзе дамбы для изготовления наркотического средства и его личного употребления в дальнейшем. В прошлом фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности — его несколько раз судили за употребление и хранение веществ.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

За хранение урожая конопли жителю Бикинского района грозит до 10 лет лишения свободы. На время разбирательств его водворили в изолятор временного содержания.