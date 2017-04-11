В Хабаровском крае браконьеры жгли костры и рыбачили в заповеднике

В Хабаровском крае инспекторы комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» поймали с поличным местных жителей, которые рыбачили на территории заказника «Ольджиканский», а также жгли на берегу реки костры. Нарушителей ждёт судебное разбирательство по административным делам по факту выявленных правонарушений.

Оперативная группа природоохранного ведомства на снегоходах патрулировала территорию заказника, начиная с 6 апреля по 9 апреля. Инспекторы осмотрели больше 500 километров акватории озера Чукчагирское и мари в направлении района имени Полины Осипенко. В ходе осмотра вверенной территории, на реке Ольджикан, специалисты обнаружили нарушителей, раскинувших три рыболовные сетки. Браконьерами оказались работники ООО «Колхоз имени Постышева», которые, имея три законных рыбопромысловых участка на озере, вышли далеко за пределы дозволенных границ.

«Чтобы рыбачить на озере, нужно пробуривать лунку, подолгу ждать, а на реке Ольджикан лёд уже тронулся, к тому же, здесь проходит миграционный путь рыбы. Рыбаки погнались за лёгкой добычей и будут наказаны», — отметил заместитель руководителя филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Сергей Картавый.

На берегу рядом с местом, где браконьеры расставили сети, инспекторы обнаружили костёр, который немедленно потушили. Оставленное без присмотра открытое пламя находилось в непосредственной близости с высокой сухой травой, которая на многие километры уходит в поля заказника. Разведение костров сейчас полностью запрещено на территории Хабаровского края: с 3 апреля в регионе открыт пожароопасный сезон. В отношении нарушителей природоохранные инспекторы составили два административных протокола, а материалы дел направили в местный мировой суд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, как неделю назад на границе с Большехехцирским заповедником специалисты МЧС зафиксировали термоточку, о которой незамедлительно сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье». Огонь прошёл по сухой траве на поле, но потерял силу, «упёршись» в дубовые рёлки (продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом — прим. ред.), где слабо дымил уже затухающий природный пожар. На месте возгорания спасатели обнаружили свежие следы гусеничного вездехода. Лесничие предположили, что причиной происшествия могла стать деятельность человека.