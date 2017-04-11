Пожар на крыше дома в центре Хабаровска испугал горожан

В краевой столице вечером 10 апреля вспыхнула крыша жилого пятиэтажного дома на Амурском бульваре, 13. Яркое пламя было видно далеко от места возгорания. Многие очевидцы боялись, что пострадает Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, однако он находится в соседнем здании, поэтому остался цел и невредим.

«Пожарные расчёты выехали на место возгорания в 20:25. Когда они прибыли на место, жители подъезда самостоятельно эвакуировались, поэтому сотрудники сразу же приступили к тушению огня. В 20:56 он был локализован, а в 21:39 полностью ликвидирован. В это время завершили работы по заливке и разбору места. В результате пожара пострадала кровля на площади 150 квадратных метров», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова.

На месте происшествия работали 15 пожарных, четыре автоцистерны и автолестница. Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты проводят экспертизу и устанавливают причины возгорания.

Публикация от ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Апр 10 2017 в 4:23 PDT

Во время тушения возле дома, у которого полыхала крыша, очевидцы заметил столб воды, который бил из-под земли на высоту нескольких этажей. Вода бежала по бульвару на протяжении практически одного квартала. В главном управлении МЧС по Хабаровскому краю и в МУП «Водоканал» о причинах появления «гейзера» и его дальнейшей судьбе не знают.