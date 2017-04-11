Большинство хабаровчан не против детских танцев на пилоне

Жители краевой столицы начали обсуждать в Сети участие несовершеннолетних конкурсанток в городском чемпионате по спорту и танцам на пилоне, который состоится в грядущие выходные. По словам организаторов, обсуждение прошлогоднего чемпионата повлияло на расписание мероприятия в этом году. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», выступления детей пройдут утром. Споры на этот счёт набирают обороты из-за двоякого отношения взрослых к своим ровесникам, которые отдают детей в этот вид спорта. Схожая ситуация сложилась в прошлом году. Скандал разгорелся в прошлом году вокруг номинации Pole Sport, в которой приняли участие несовершеннолетние воспитанницы студии танцев на пилоне «Крылья». Некоторые отнесли такой вид досуга детей к эротике на грани с пошлостью. Также хабаровчане в прошлом году озвучили протест участию школьниц в подобного рода соревнованиях. Возмущённые жители города собирали подписи к петиции «Против детского стриптиза!», которую они планировали направить в прокуратуру, а также мэру Хабаровска Александру Соколову.

В преддверии конкурса по детскому танцу на пилоне, который состоится 16 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» администраторы паблика «Типичный Хабаровск» запустили анонимный опрос с целью узнать, как горожане относятся к подобному виду танцев. Практически равное количество человек проголосовало за варианты ответов «Положительно» и «Мне всё равно» — 359 и 364 горожанина. Ещё 190 человек отрицательно оценили этот спорт.





В комментариях к этому опросу развернулась дискуссия по поводу участия детей в состязании такого рода. Кто-то говорит о том, что танцы на пилоне — это спорт, который требует немалых физических усилий и хорошую подготовку. Однако есть хабаровчане, которые считают, что дети «на шесте» — это недопустимо. Возмущение респондентов вызывает то, что этот вид танцев в большинстве случаев ассоциируется с более откровенными.





«Это такой же спорт, как синхронное плавание или спортивная гимнастика. Заштриховывайте тогда еще лица девочкам, которые восточными танцами занимаются, это ведь тоже изначально был танец обольщения, чего уж там», — прокомментировала пользователь «ВКонтакте» Екатерина Селиванова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Даже в википедии написано , что полдэнс не нужно путать со стриптизом», — объяснил Вася Котняк.

«Пилон - такой же атрибут , как и бревно в гимнастике, одежда аналогичная как в худ.гимнастике, фиг.катании , синхронном плавании и пр», — добавил Вася Котняк.

«Обращаюсь к лицам, особенно мужикам, кто разглядел в этих соревнованиях разврат: срочно посетите сексопатолога», — возмутилась Елена Викторовна.

«Мне пофигу. Нам с дочкой такое ненравится а до остальных детей и их родителей нет дела», — высказалась Анастасия Григорьева.

«в спорте приняты спортивные костюмы ну как в легкой атлетике например и за нарушение там дисквал автоматом, а что мы видим на фото? Где собственно говоря спорт? Где этот "спорт" в реестре видов спорта?», — спросил Дмитрий Антоняк.





Хореографы, чьи воспитанницы всё-таки приняли участие в Magic Pole Championship — 2016, поделились своими впечатлениями с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Преподаватель детских танцев на пилоне заметила, что положительных отзывов о прошедшем мероприятии всё-таки было больше, чем негатива, а критические и оскорбительные комментарии в основном оставляют люди, которые в силу своего невежества не совсем понимают, о чём идёт речь.