В Хабаровске полицейские поймали "мстителя" на угнанном авто

В дальневосточной столице стражи правопорядка задержали местного жителя, который угнал чужой автомобиль из мести. Злоумышленник похитил иномарку после того, как они с другом немного выпили и поругались. Подозреваемый избил владельца машины, после чего его имущество стало лёгкой добычей.

В полицию с заявлением обратился 28-летний автолюбитель и рассказал, что накануне преступления встретил своего знакомого. Мужчины выпили порцию спиртных напитков, между ними возник конфликт, фигурант поколотил владельца иномарки стоимостью 420 тысяч рублей и угнал её. Задержать 30-летнего мстительного горожанина на чужом транспортном средстве удалось быстро. Его нашли в районе гаражного комплекса в Железнодорожном районе.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, на допросе мужчина сообщил, что похитил автомобиль в отместку своему обидчику. Задержанного раньше уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Теперь он фигурирует в новом уголовном деле. Стражи правопорядка вернули угнанное транспортное средство законному владельцу, а злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о преступлениях, совершённых из мести. Так, 61-летний пенсионер из Охотска предстал перед судом за ложный донос. Он нарочно оговорил сотрудника полиции, обвинив его в необоснованном применении силы. Так он пытался поквитаться со своей сожительницей, которая написала на него заявление. А жительница краевого центра из мести похитила родительские украшения и небольшую сумму наличных денег, после чего уехала в неизвестном направлении. Когда она вернулась, разбираться ей пришлось не с матерью, а с правоохранителями.