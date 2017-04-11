Хабаровские чиновники забрали себе трубы военных

Администрация дальневосточной столицы принимает на постоянный контроль коммунальные сети, принадлежащие военным. Чтобы привести в порядок свыше 33 километров ветхих труб, городу потребуется несколько лет и более миллиарда рублей — коммуникации находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. В первую очередь это касается квартала ДОС.

«В ведение краевого центра инженерные коммуникации района Большой Аэродром поступили в результате подписания приказа министерства обороны России о передаче их в муниципальную собственность. Комплексная проверка показала, что из более чем 33 километров военных трубопроводов порядка десяти километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также практически столько же — теплоснабжения, требуют полной замены. Приблизительная стоимость приведения их в порядок составляет один миллиард 120 миллионов рублей. Естественно, муниципальные предприятия не смогут провести такие масштабные и дорогостоящие работы за свой счёт — придётся рассчитывать на финансирование из городской казны», — сообщил начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Алексей Краснер.

По его словам, уже сегодня МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» выходят со своими бригадами на территорию ДОСов (Большого Аэродрома), чтобы частично выполнить глобальный ремонт до наступления зимы. Они уже поддерживают участки сетей, находящихся в удовлетворительном состоянии.

«Планирование работ будем вести на несколько лет вперёд: за год управиться с такими объёмами просто невозможно — ни финансово, ни физически», — заявил Алексей Краснер

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году из-за ветхого состояния сетей, принадлежавших военным, в краевой столице едва не сорвался отопительный сезон. Похожая проблема была и в Комсомольске-на-Амуре. Помимо военных сетей, в городе есть ещё масса муниципальных коммуникаций, требующих ремонта. Сейчас сотрудники МУП «Водоканал» работают на улице Лермонтова. Там нужно заменить около 200 метров водовода. На это потратят больше четырёх миллионов рублей.

«Работы по замене труб ведутся методом горизонтально направленного бурения — без рытья большой траншеи, без вскрытия больших участков дорог и тротуаров. Раскопки — только в местах установки колодцев и узлов переключения. По окончании ремонта к обновлённой линии будут подключены более полутора десятков жилых домов улицы Лермонтова», — отметил начальник производственного отдела предприятия Анатолий Догонашев.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году в рамках подготовки к зиме МУП «Водоканал» выполнит работы на сумму не менее чем 200 миллионов рублей, из них 20 миллионов уйдут на проведение капитального ремонта сетевого хозяйства. Деньги частично выделили из муниципального бюджета, остальное — собственные средства предприятия. В общей сложности рабочим «Водоканала» предстоит заменить 11 километров труб.