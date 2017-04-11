Хабаровчане почтут память узников фашистских концлагерей

Этот день стал особенным для всего мира

Сегодняшняя дата, 11 апреля, фигурирует в календаре как одна из памятных, посвящённых Второй мировой войне. Мировое сообщество отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Это событие установили в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда — оно произошло 11 апреля 1945 года.





Первый концентрационный лагерь в нацистской Германии начал действовать 22 марта 1933 года в Дахау. В последующие годы фашисты создали огромную сеть мест организованного систематического убийства миллионов людей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в заключении составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.





За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. Узники Бухенвальда 11 апреля 1945 года подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.





На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества. И сегодня, 11 апреля, во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.





Почтить память заключённых могут и хабаровчане. Сегодня на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского состоится церемония возложения цветов. Она посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Участие в мероприятии примут представители правительства Хабаровского края, краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, краевого совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Церемония состоится в 14:00 на улице Тургенева, 73 б.