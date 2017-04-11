Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег

В дальневосточной столице сегодня, 11 апреля, хмурая погода. В течение всего дня небо останется пасмурным. По прогнозам Дальневосточного УГМС, ожидаются осадки — мокрый снег с дождём.





При этом в Хабаровске уже с утра ощущается тепло: в утренние часы температура воздуха +5...+8 градусов по Цельсию. После обеда потеплеет до +7...+11 градусов.









В городе дует ветер с западной стороны. Воздушные массы движутся со скоростью 10-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.