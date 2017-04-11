Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 06:57
Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг
Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг
Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой
"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
Регионы:


Популярное
вчера, 16:28
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
вчера, 10:00
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 07:45
Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии
вчера, 11:23
Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
вчера, 12:54
Во Владивостоке сожгли автомобиль
вчера, 13:38
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 09:05
Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
вчера, 11:20
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 10:30
Приморские подростки могут летом рассчитывать на оплачиваемую работу
вчера, 14:24
От укусов клещей в Приморье пострадали более 40 человек

Обсуждаемое
вчера, 10:00
9

Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 09:05
7

Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
вчера, 11:20
5

Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 13:38
5

Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 10:10
4

В Приморье прошла проверка судна под иностранным флагом
вчера, 11:23
4

Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
вчера, 11:21
1

Александр Лобычев расскажет об "очарованных странниках русского Китая"
вчера, 11:47
1

Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
вчера, 12:54
1

Во Владивостоке сожгли автомобиль
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1139



Система Orphus

Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам

Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам
Власти запланировали грандиозные работы по ремонту сети трасс
вчера, 09:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

В Комсомольске-на-Амуре власти намерены в этом году увеличить объёмы капитального ремонта дорог. Исследования показали неудовлетворительное качество асфальтного покрытия — лишь 17 % инфраструктуры отвечает требованиям и нормативам. По словам начальника управления дорог администрации города Сергея Боровко, муниципалитет разработал масштабный план по ямочному и капитальному ремонту.

В ближайшие дни, как только позволят погодные условия, начнётся ликвидация ям и заливка трещин — аукционы на определение подрядчиков уже провели. Как заверил чиновник, в первую очередь внимание необходимо обратить на центральные улицы Комсомольска, где самый плотный трафик. Администрация будет жёстко контролировать выполнение текущего и капитального ремонта — от снятия старого покрытия до укладки нового.

На улице Гаражной установят световые опоры. Там же подрядчик будет устранять свои огрехи прошлогоднего ремонта. На проезжей части восстанавливали дорожное полотно, но после зимы недостатки работы вылезли наружу. По информации, которую озвучили в пресс-службе муниципалитета, в этом сезоне капитальному ремонту подвергнут сразу более десяти улиц, среди которых проспект Победы (от переулка Дворцового до улицы Советской), улица Юбилейная, улица Комсомольская (на участке от проспекта Октябрьского до проспекта Первостроителей), а также улица Уральская (от Советской до Лазо). В этом году начнётся полная реконструкция улиц Пермской и Лазо. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на реконструкцию Комсомольского шоссе, проспектов Мира и Ленина.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что в этом году в рамках комплексного плана развития Комсомольск-на-Амуре получил больше 600 миллионов рублей. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков рассказал, что в городе больше 250 километров дорог — оценочная стоимость их ремонта составила порядка 11 миллиардов рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru