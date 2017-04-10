Комсомольские акробатки победили на первенстве России

В подмосковном городе Раменское завершилось командное первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 37 регионов страны. Сборная Хабаровского края на этих соревнованиях завоевала 15 медалей различного достоинства. В синхронных прыжках на батуте среди девушек в возрасте 13-14 лет победительницами стали комсомольчанки Анна Епифанова и Полина Луцкая. Девушки набрали в финале 44,780 балла и опередили спортсменок из Краснодарского края, завоевавших в итоге серебряные и бронзовые награды.





Кроме того, Анна Епифанова заняла третье место в индивидуальных прыжках, а Полина Луцкая стала победительницей соревнований на двойном мини-трампе, опередив на две десятых балла Олесю Ерунову из Нижегородской области. Бронзовым призёром в этом виде стала Анна Епифанова. Ещё одну золотую медаль в соревнованиях среди юношей завоевал Герман Ульянкин.

Также серебряным призёром соревнований в младшей возрастной группе среди девушек 11-12 лет стала Варвара Рынкова, а среди юношей третье место завоевал Андрей Рынков. Стоит отметить, что Денис Мишнёв, Родион Гетопанов и Андрей Рынков также стали серебряными призёрами первенства страны в прыжках на двойном мини-трампе среди юношей 11-12 лет.





В командном зачёте сборная Хабаровского края в составе Алины Кузнецовой, Полины Луцкой, Анны Епифановой и Ангелины Орловой стала обладателем бронзовых медалей первенства России.

«Отчасти я доволен выступлением, но, если честно, считаю, что можно было показать результат и лучше. Но есть к чему стремиться. В мае у нас пройдёт чемпионат России, где постараемся выступить лучше. Главная задача на сезон — отобраться на первенство и чемпионат мира, которые пройдут в ноябре в Софии», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер спортсменок Александр Коноштаров.





По итогам командного первенства страны Епифанова, Луцкая, Ульянкин и Рынков завоевали отборочные очки для участия в первенстве мира. Ранее обладательницей квалификационных баллов стала комсомольчанка Алина Кузнецова, которая выиграласеребряную медаль Кубка России в Ярославле.