Сотрудник хабаровской таможни попался на мелких взятках

В Хабаровске инспектора таможни подозревают в коррупционном преступлении. Он трижды взял деньги из рук предпринимателя для ускорения процесса декларации товаров. Теперь сотрудник службы стал фигурантом сразу трёх уголовных дел.

Инцидент произошёл в краевой столице осенью прошлого года. Инспектор отдела таможенного оформления и контроля получил первую взятку от коммерсанта, которому необходимо было в кратчайшие сроки оформить товар на границе. Оперативникам удалось узнать, что после этого работник совершил преступление подобного рода на службе ещё дважды. Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, с середины октября 2016 года инспектор в течение трёх месяцев получал от трёх до четырёх тысяч рублей за ускорение процесса оформления поданных деклараций на товары, а также за принятие решения, выгодного декларанту. По факту получения взяток должностным лицом следователи возбудили три уголовных дела.

Кроме уже известных эпизодов и установленных фактов, у сотрудников отдела по противодействию коррупции есть данные о других людях, также причастных к этим преступлениям. Сейчас в отношении этих лиц проводится дополнительная процессуальная проверка, по результатам которой будет известно окончательное решение.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало случае, когда сотрудники правоохранительных органов, пользуясь служебным положением, брали взятки за неисполнение своих обязанностей. Так, в январе 2017 года в дальневосточной столице по подозрению в получении особо крупной взятки арестовали замначальника городской полиции. Стефанова заподозрили в том, что в декабре 2016 года он через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое сейчас расследуется, и предложил за три миллиона рублей не передавать правоохранителям новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины. Позже стало известно, что начальник хабаровской полиции Сергей Линник лишился своей должности.