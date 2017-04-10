В поисках террористов: в Хабаровске задерживают мигрантов

В дальневосточной столице силовики устроили антитеррористический рейд. В воскресенье, 9 апреля, сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и представители ФСБ нагрянули в три общежития Хабаровска. В ходе спецоперации правоохранители выявляли мигрантов, которые могут быть связаны с террористической деятельностью.

Стражи правопорядка явились в места проживания приезжих из Средней Азии ранним утром. Обитатели многочисленных комнат находились в это время в своих кроватях, многие спали. Силовики задерживали и доставляли в отделы полиции граждан Узбекистана и Кыргызстана. Уже в участках стражи правопорядка устанавливали личности мигрантов, а также искали в их мобильных телефонах и других гаджетах экстремистские фото- и видеоматериалы.

Источник в органах сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что в серьёзных нарушениях задержанных не уличили. Но подобные внезапные мероприятия, вероятнее всего, продолжатся в рамках операции «Антитеррор». Такое решение было принято на федеральном уровне после трагедии в санкт-петербургском метрополитене, где смертник взорвал бомбу в вагоне поезда.