Хабаровчанам проще работать, чем посвящать время воспитанию детей

Примерно 41 % жителей дальневосточной столицы считают, что строить карьеру и зарабатывать деньги гораздо проще, чем заниматься с детьми. При этом разницы в оценке между хабаровчанами, у которых нет малышей, и родителями нет. Такую статистику озвучили эксперты службы исследований сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter.

Некоторые граждане воспринимают заботу о детях и оплачиваемый труд как практически равные по затратам занятия. Около трети респондентов (31 %) предпочли бы работать, а не заниматься малышами. Таких людей существенно меньше среди тех, кто уже стал родителями (23 %). Около четверти (26 %) считают, что наличие потомства — это всегда выбор: работу и родительство нельзя совмещать без ущерба для какой-либо из сфер, хотя большинство (57 %) с ними все же не согласно.

Четверть хабаровчан (25 %) уверены, что дети мешают делать карьеру. Людей, которые так считают, больше среди чайлдфри — у них нет опыта такого совмещения (30 %). А вот с мнением, что развиваться в работе можно только после того, как малыши вырастут, согласились единицы (16 %).

Разницы в сложности осуществления заботы мужчины и женщины не видят (41-42 %), а вот в остальных вопросах ожидаемо расходятся. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочёл бы зарабатывание денег вместо ухода за детьми (35 % против 26 %). Среди хабаровчанок картина иная. По мнению 28 % женщин, полноценно можно заниматься либо работой, либо семьёй, наличие ребёнка мешает карьере 27 % жительниц города. Предположение о том, что трудиться можно лишь после того, как потомство вырастет, озвучили 20 % женщин.