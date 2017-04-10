Житель Хабаровска не испугался "условки" и пошёл на кражу

В краевом центре житель пригородного села, которого в этом году уже судили за кражу, решился на ещё одну. На этот раз его целью стали драгоценные украшения, которые он похитил с прилавка в дневное время суток. Продать награбленное злоумышленник не успел.

В правоохранительные органы за помощью обратился предприниматель — владелец точки продажи ювелирных украшений в одном из торговых комплексов на улице Льва Толстого. Неизвестный взломал витрину и похитил с прилавка пять золотых цепочек общей стоимостью порядка 110 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Тополева. В этом году суд дал ему условный срок заключения, но, несмотря на это, безработный фигурант продолжил заниматься противоправной деятельностью. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенные украшения следователи изъяли, а задержанного водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобных злоумышленниках. Так, в декабре 2015 года житель края получил три года лишения свободы условно за ряд краж, однако мужчина не исполнял возложенные на него судом обязанности. Виновный так и не нашёл работу, чтобы возместить материальный ущерб потерпевшему. Ему назначили новое наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А осуждённый за мошенничество должен был выплатить 985 тысяч рублей, но тоже ничего не предпринял, поэтому условное наказание ему заменили на реальное.