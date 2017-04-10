Болельщики "СКА-Нефтяника" выберут лучшего игрока сезона

В краевой столице началось голосование болельщиков «СКА-Нефтяника» за лучшего игрока прошедшего сезона. Хоккеисту, который получит больше всего баллов от фанатов, вручат «золотой шлем».

По информации пресс-службы клуба, болельщикам нужно заполнить анкету — написать имена пяти лучших игроков и распределить их по местам. После этого список нужно отправить на электронный адрес skabandy47@mail.ru до 16 апреля включительно. За первое место претендент получит пять баллов, за второе — четыре и т. д.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году лучшим игроком «СКА-Нефтяника» болельщики назвали вратаря Йоэля Отена. В голосовании участвовали больше 1 800 человек. Шведский легионер набрал 4 288 баллов, за ним по популярности следовал полузащитник Максим Ишкельдин — 2 800 баллов, замкнул тройку лучших полузащитник Юрий Шардаков — 1 480 баллов.

Поскольку до подведения итогов голосования вратарь вернулся в Швецию, награду ему вручили на Родине в дни проведения Кубка мира. В ответ Йоэль Отен попросил передать большой привет хабаровским болельщикам и ещё раз поблагодарил их за любовь, с которой они относились к нему в период выступления за «армейцев».