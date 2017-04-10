Хабаровчан 9 мая закружит "Майский вальс"

В День победы на главной площади краевой столицы проведут акцию «Майский вальс». Больше 150 человек закружатся в танце. Основную массу участников составят школьники. К ним присоединятся студенты, пенсионеры и супружеские пары.

«Перед тем как провести акцию, мы распространили информацию о ней по вузам, школам. Многие учреждения откликнулись на наше приглашение. По предварительным данным, уже сейчас участвовать готовы около 150 человек. Больше всего заявок от школьников — они не могли принять участие в победных акциях, которые мы раньше проводили в августе и сентябре, поэтому так активны в этом году», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и. о. директора Центра патриотического воспитания Татьяна Васильченко.

Для участников акции проведут несколько репетиций. На четырёх площадках города с добровольцами бесплатно будут работать волонтёры, которые занимались бальными танцами. Общее выступление для акции поставил профессиональный хореограф. Первое занятие пройдёт уже сегодня в Центре патриотического воспитания. Заключительная репетиция состоится 6 мая на площади имени Ленина.

Требований к танцорам не будет: допустят всех, независимо от возраста и хореографической подготовки. А вот над нарядом придётся подумать: девушкам следует быть в платьях или юбках ниже колена, волосы нужно уложить или заплести в косы. Молодым людям достаточно надеть белую рубашку и чёрные брюки.

«Обычно акция проходит в течение получаса, в неё входит общий танец, который разучивают участники, танец ветеранов с молодёжью и свободная танцевальная площадка. Все движения исполнят под «Майский вальс», — отметила Татьяна Васильченко.

Акция пройдёт в дальневосточной столице в третий раз, до этого она называлась «Победный вальс». Её проводили в преддверии 2 сентября на площади Города воинской славы. Участие во флешмобе принимали около 140 человек.