Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Комсомольске пожарные тушили взорвавшийся телевизор: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 10 апреля 2017 года, 12:47
Юные хабаровчане выступят на пилоне утром, чтобы не создавать скандал
Юные хабаровчане выступят на пилоне утром, чтобы не создавать скандал
На Камчатке пытаются найти пропавших людей после ЧП на вулкане
На Камчатке пытаются найти пропавших людей после ЧП на вулкане
Дальневосточным рыбакам могут сократить прибрежные квоты
Дальневосточным рыбакам могут сократить прибрежные квоты
Хабаровчане боятся, что их дом рухнет в строительный котлован
Хабаровчане боятся, что их дом рухнет в строительный котлован
На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
Регионы:


Популярное
вчера, 20:15
Жителям Владивостока советуют запастись водой
вчера, 14:35
Серьёзная авария заблокировала выезд из Владивостока
сегодня, 09:05
Во Владивостоке утопили иномарку с дипломатическими номерами
вчера, 13:39
Владимир Миклушевский улетел в Кураёси
сегодня, 07:43
13 улиц Владивостока оставят без света
вчера, 21:31
Ленок и тресочка пошли по рукам на центральной площади Владивостока
вчера, 15:33
В Приморье задержали преступников, нападавших на женщин
час назад
Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока
сегодня, 10:58
На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
вчера, 16:51
Сахалин поставили в пример другим дальневосточным регионам

Обсуждаемое
вчера, 13:05
10

Хабаровчане присоединились к акции "Вместе против террора"
вчера, 21:31
6

Ленок и тресочка пошли по рукам на центральной площади Владивостока
вчера, 13:39
5

Владимир Миклушевский улетел в Кураёси
вчера, 15:33
3

В Приморье задержали преступников, нападавших на женщин
вчера, 20:15
1

Жителям Владивостока советуют запастись водой
сегодня, 10:58
1

На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
сегодня, 10:55
1

Во Владивостоке прошли первые дебаты "Единой России"
час назад
1

Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока
вчера, 14:20
Хабаровчане написали "Тотальный диктант" лучше, чем в прошлом году
вчера, 14:35
Серьёзная авария заблокировала выезд из Владивостока
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии 07.04.2017
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов 07.04.2017
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1029



Система Orphus

В Комсомольске пожарные тушили взорвавшийся телевизор

В Комсомольске пожарные тушили взорвавшийся телевизор
Происшествие обошлось без жертв
сегодня, 11:20
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

За минувшие выходные пожарные Комсомольска-на-Амуре дважды выезжали на тушение пожаров. Первое чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме, второе — в автомастерской. Оба нанесли только имущественный ущерб — человеческих жертв удалось избежать.

Первый вызов на пульт пожарной охраны поступил вечером пятницы, 7 апреля — в квартире взорвался телевизор и произошёл пожар. О возгорании диспетчеру сообщила собственница квадратных метров. Спустя 10 минут после звонка первые пожарные расчёты уже прибыли на место вызова. Огнеборцы организовали спасательную операцию, разделившись на две команды. Одни приступили непосредственно к тушению огня, другая команда — газодымозащитное звено — проводила разведку задымлённых помещений на наличие там людей.

Через шесть минут после прибытия очаг возгорания нашли, а распространение пламени предотвратили. В итоге от пожара пострадала бытовая техника и обстановка на общей площади в шесть квадратных метров — телевизор, музыкальный центр, мебель, натяжной потолок и оконная рама, а также домашние вещи.

Около полуночи в воскресенье на пульт диспетчера службы «01» поступил вызов о возгорании на территории автомастерской в Комсомольске. По словам очевидцев, которые вызывали пожарных, из бокса авторемонтных мастерских на улице Павловского шёл густой чёрный дым.

Пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже спустя пять минут. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пламени и эвакуации автомобилей. Звено газодымозащитной службы провело разведку задымлённых помещений на возможное нахождение там людей, а также предметов, которые могут взорваться — специалисты искали газовые баллоны и ёмкости с горючими жидкостями. Стихия охватила помещение под бытовые нужды в здании мастерской, где находилась бытовая техника и мебель. В течение пяти минут огонь удалось локализовать. Спустя почти час пожарные полностью ликвидировали открытое горение и приступили к разборке и проливке прогоревших конструкций бокса.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, всего на ликвидацию возгорания привлекли четыре единицы техники и 16 человек личного состава. В настоящее время причина возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. Также специалисты отдела надзорной деятельности МЧС России проведут собственное расследование.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru