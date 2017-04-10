Православные хабаровчане вступили в последнюю неделю Великого поста

С понедельника, 10 апреля, началась Страстная седмица — последние шесть дней, предшествующие Пасхе. В эту неделю православные вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа. Также Страстная седмица знаменуется ужесточением канонов Великого поста — те, кто придерживался его, должны ещё жёстче отнестись к употребляемой пище.

В христианстве предстоящие шесть дней носят название «Великих» — Великий понедельник, Великий вторник и так далее. В первые три дня Страстной седмицы совершаются последние в этом году Литургии Преждеосвящённых Даров. Устав предписывает прочитывать всю Псалтирь, кроме семнадцатой кафизмы, читаемой утром Великой Субботы.

«В первую очередь нужно помнить, что вот эта последняя неделя является воспоминанием последних дней жизни Спасителя. В особенности важны последние дни, начиная со среды. Потому что вспоминаются такие важные события, как предание Христа Иудой, в четверг вспоминается Тайная вечеря — последняя трапеза Господа с учениками. В пятницу распятие Христа вспоминается. В субботу — сошествие Господа в ад, а в воскресенье — сама Пасха. В эти дни нужно ходить в храм, стараться на все основные службы прийти, они проходят в основном вечером. В воскресенье, на саму Пасху, прийти на вечернюю службу или на позднюю литургию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель отдела по делам молодёжи Хабаровской епархии священник Андрей Долгополов.

В Страстную седмицу каноны поста ужесточаются. Священнослужители рекомендуют тем, кто воздерживался от употребления определённых видов продуктов, по возможности отказаться от ещё какой-то пищи. Это не значит, что, если человек нуждается в употреблении большого количества калорий — например, ввиду особенностей трудового режима — нужно сидеть на голодном пайке. Но желательно заменить привычный рацион на более лёгкую пищу.

«Последняя неделя поста строже, чем предыдущие. Этот пост — один из самых строгих. Если взять монастырский устав, то там монахи практически ничего не вкушают — особенно строго постятся. Если взять устав для мирян, то там есть послабления. Человек работает, особенно в городе, понятно, что он не может ничего не есть. Нужно питаться по потребностям, но никаких излишеств пищи не может быть. Так как он постился до этой недели — Страстной Седмицы — можно ещё от чего-то отказаться, например от сладкого, тяжёлой пищи. Если он что-то себе ещё позволял, то сейчас отказаться, чтобы вот эту неделю ещё строже попоститься. Каждый находит, каким способом угодить Богу», — добавил священник.