Комсомольчанин на праздничной вечеринке угнал машину одного из гостей

Житель Комсомольска-на-Амуре преподнёс своему другу на день рождения оригинальный подарок. Отмечая праздник в компании приятелей, он дождался, пока один из гостей заснёт, вытащил у того из кармана ключи от личного автомобиля и поехал на машине в гости к знакомым. Весёлые ребята успели съездить на чужой иномарке в Амурск. Сотрудники полиции задержали их на трассе, когда компания возвращалась в родной город.

Хозяин автомобиля обратился к стражам правопорядка с сообщением об угоне. Ущерб от пропажи своей иномарки он оценил в 220 тысяч рублей. Органы дознания городского отдела полиции № 2 доказали, что виновный в краже — 22-летний комсомольчанин.

«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем», с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

За угон иномарки молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. До вынесения приговора 22-летний житель Комсомольска-на-Амуре останется под подпиской о невыезде. Автомобиль правоохранители вернули законному владельцу.