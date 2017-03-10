Игрок "СКА-Нефтяника" приблизился к рекорду в матче с "Сибсельмашем"

Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу во втором четвертьфинальном матче с новосибирским «Сибсельмашем». Как писало РИА «Восток-Медиа», подопечные Михаила Юрьева выиграли со счётом 10:6. При этом нападающий дальневосточной команды Артём Бондаренко оформил покер и забил свой 71-й мяч в чемпионате России, сравнявшись с рекордным показателем Ивана Максимова, который тот установил в сезоне 2005-2006 годов в составе «армейцев».













Во втором матче обе команды поменяли вратарей: место в воротах «СКА-Нефтяника» занял Виктор Каменев, а защищать последний рубеж «Сибсельмаша» вышел Игорь Долгополов. Первый по-настоящему опасный момент в игре произошёл на пятой минуте — Артём Бондаренко вышел один на один с голкипером гостей, но поздно отправил мяч в сетку и не забил. Однако уже через несколько секунд нападающий реабилитировался перед болельщиками, выстрелив с углового.













В отличие от первой четвертьфинальной встречи, команды не форсировали события и играли спокойнее, однако «армейцы» традиционно прессинговали гостей в их зоне и опасно «грозили» воротам «Сибсельмаша». Но всякий раз надёжно действовал Игорь Долгополов. Порой завершить атаки хозяевам мешали сумбурные действия. Так, на 17-й минуте «армейцы» втроём не смогли пробить вратаря. Зато это через несколько секунд сделал новосибирский игрок Сергей Ган. Выйти «СКА-Нефтянику» вперёд помог Александр Ким — полузащитник отправил мяч в ворота с углового. Не прошло и минуты, как Юрий Шардаков увеличил отрыв — хозяева «втихую» пробрались в зону соперника и забили в третий раз.













Вскоре Александр Ким из центра поля разогнал атаку, но завершить её грубо помешал игрок «Сибсельмаша». Судьи назначили пенальти в ворота гостей, удар исполнил Александр Антипов, но снаряд пролетел мимо.Следующий гол болельщики увидели только на 34-й минуте: Максим Ишкельдин прошёл с середины поля, отдал передачу Артёму Бондаренко, Игорь Долгополов отразил удар, но Ишкельдин подправил мяч в ворота — 4:1.













Следующие несколько минут «апельсины» не влетали в сетку, либо их отражал вратарь. Ситуацию изменил Эрик Сэфстрём — он прострелом отрезал половину команды соперников от их зоны, мяч подхватил Антон Шевцов, отдал передачу Артёму Бондаренко и тот оказался точен. Не прошло и секунды, как шведский легионер очередной продольной передачей отдал снаряд Александру Антипову, который пробил снизу мощным ударом. Под занавес первого тайма гости чудом не обыграли Виктора Каменева, но сразу получили гол в свои ворота — Павел Рязанцев вышел один на один с вратарём, подразнил его и отправил мяч в сетку противника с острого угла.













Первым во втором игровом отрезке отличился «Сибсельмаш» — Рауан Исалиев совершил сольный проход и пробил гокипера хабаровчан. Хозяева льда атаковали ворота соперников в ответ, но начеку оказался вратарь Игорь Долгополов. Вскоре Кристоффер Фагерстрём споткнулся на скорости и сбил соперника. Началась стычка, легионера и Максима Ишкельдина, который вступился за «коллегу», отправили на скамейку штрафников вместе с новосибирцем Егором Дарковским. Страсти закипели, и ещё одна небольшая потасовка произошла после нарушения правил на Павле Рязанцеве. Взбодрились не только игроки, но и болельщики на трибунах.













Игра стала более нервной, но это лучше повлияло на гостей — вновь отличился Рауан Исалиев. Однако через две минуты «армейцы» насели на ворота Игоря Долгополова, и после нескольких добиваний Артём Бондаренко оформил хет-трик. Правда, через несколько секунд новосибирский игрок Евгений Леонов нижней подачей вновь сократил отрыв, а вскоре Алексей Доровских забил с углового и довёл счёт до 8:5. Стоило подопечным Михаила Юрьева добавить в скорости, как ход матча изменился в их пользу. На 74-й минуте в середине поля Юрий Шардаков отдал дальнюю передачу на Артёма Бондаренко, тот вышел на рандеву со стражем ворот «Сибсельмаша» и обыграл его. Автором десятого гола через две минуты стал Павел Рязанцев. Под занавес встречи новосибирцы забили с углового, и матч завершился со счётом 10:6.













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