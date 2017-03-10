Хабаровский "СКА-Нефтяник" выиграл второй четвертьфинальный матч

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 10 марта, провела в Хабаровске второй матч четвертьфинальной серии. Как и днём ранее, «армейцы» обыграли на своём льду новосибирский «Сибсельмаш», но на этот раз с более скромным счётом — 10:6.

Первыми во встрече отличились хабаровчане. Артём Бондаренко забил с углового после того, как за несколько секунд до розыгрыша не смог отправить мяч в сетку при выходе один на один. После этого игра проходила на равных скоростях, «армейцы» доминировали на льду, но на 17-й минуте новосибирский хоккеист Сергей Ган обошёл Виктора Каменева, обманув оборону хозяев. Вывел «СКА-Нефтяник» вперёд Александр Ким — полузащитник точно пробил с углового, а уже через несколько секунд Юрий Шардаков увеличил отрыв до двух мячей. Упрочить положение «кабанов» мог и Александр Антипов, но его удар с пенальти оказался неточным.

Следующий гол хабаровчане подарили болельщикам только на 34-й минуте — Максим Ишкельдин отправил мяч в сетку после того, как вратарь гостей отразил удар Артёма Бондаренко. Реабилитировался нападающий через несколько секунд после прострельного удара Эрика Сэфстрёма и точной передачи Антона Шевцова. Счёт до 6:1 вскоре довёл Александр Антипов — вновь благодаря игре шведского легионера «СКА-Нефтяника». Под занавес первого тайма могли отличиться гости, но сами получили гол в раздевалку. Выход один на один реализовал Павел Рязанцев — 7:1.

После перерыва заметнее на поле были гости. Первым во втором игровом отрезке отличился «Сибсельмаш» — Рауан Исалиев совершил сольный проход и пробил Виктора Каменева. Страсти закипели, игра стала более напряжённой и Исалиев на 64-й минуте верхним ударом проделал третью брешь в хабаровских воротах. Через две минуты «армейцы» насели на ворота Игоря Долгополова и после нескольких добиваний Артём Бондаренко оформил хет-трик. Но уже через несколько секунд новосибирский игрок Евгений Леонов нижней подачей вновь сократил отрыв, а вскоре Алексей Доровских забил с углового и довёл счёт до 8:5. На 74-й минуте в середине поля Юрий Шардаков отдал дальнюю передачу на Артёма Бондаренко, тот вышел на рандеву со стражем ворот «Сибсельмаша» и отправил в его сетку очередной «апельсин». Автором десятого гола через две минуты стал Павел Рязанцев. За мгновение до финального свистка новосибирцы забили с углового — матч завершился со счётом 10:6.