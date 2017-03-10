Жители Хабаровского края станут соучастниками благоустройства дворов

Чиновники Хабаровского края ждут инициативных граждан, готовых изменить к лучшему внешний облик своих дворов, скверов и площадей. Федеральный и региональный бюджеты приготовили в этом году для реализации идей благоустройства свыше 300 миллионов рублей. Об этом рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин на пресс-конференции, посвящённой началу всероссийского проекта «ЖКХ и комфортная городская среда». Он отметил при этом, что люди называют низкий уровень благоустроенности своих дворов и окружающей среды одной из главных проблем, влияющих на уровень жизни. Эти обращения услышали на уровне российского правительства и президента страны.

«Это нашло своё отражение в масштабнейшем проекте, который начинает реализовываться в этом году. Это не проект одного года, не разовая акция, а начало полномасштабной работы, связанной с благоустройством муниципальных образований. Это и дворовые территории, и общественные пространства: скверы, парки, набережные и так далее», — поделился министр.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в рамках проекта в апреле этого года край получит от федерального Минстроя 233,5 миллиона рублей на реализацию первого этапа. Ещё 73,7 миллиона выделит казна региона. Две трети этой суммы пойдут на благоустройство дворовых территорий, остальные деньги — на места массового пребывания людей.

«Самое главное и принципиальное отличие этой программы в том, что ни одна копейка не будет расходоваться без соучастия граждан. То есть люди, проживающие в домах с дворовыми территориями, пользующиеся публичными пространствами, будут решать, как будет формироваться муниципальная программа, в которой будет обозначено, что же необходимо сделать в том или ином дворе, сквере, на площади или возле домов культуры и библиотек», — рассказал Дарий Тюрин.

По словам чиновника, в срок до 1 апреля во всех муниципальных образованиях должны быть опубликованы проекты местных программ по благоустройству и утверждены документы о том, как сделать заявку для участия в программе, каким будет порядок отбора, обсуждения предложений, которые поступят от жителей. Далее — в течение месяца — люди будут обсуждать и принимать решения, что нужно сделать в их дворе, в сквере, где они часто бывают, или иных местах. В каждом муниципалитете появится общественная комиссия, в которую войдут и эксперты — архитекторы, члены общественных организаций, муниципальные власти, представители управляющих компаний и ТСЖ, а также студенты, готовые поделиться свежими идеями благоустройства.

Министр отметил, что есть два направления, куда можно направить проектные деньги — основной и дополнительный. К первому относятся, например, ремонт проезжей части придворовой территории, обустройство освещения, установка урн и скамеек. Дополнительный перечень работ — это создание спортивных или детских площадок, парковки. Естественно, что людям тоже придётся принять посильное участие в реализации своих идей — оно ограничивается двумя процентами от сметной стоимости проекта. На эти цели, в частности, люди смогут направить деньги, которые ТСЖ или управляющие компании собирают на текущий ремонт жилья. Как вариант, жители могут расплатиться и натуральным трудом, пересчитанным в денежный эквивалент: заниматься уборкой мусора, покраской объектов благоустройства и так далее.

Главный залог успеха реализации нового проекта — найти инициативных граждан, готовых объединиться, чтобы что-то изменить в облике своих населённых пунктов. Дарий Тюрин отметил, что скепсис тут неуместен, и в качестве примера привёл программу капитального ремонта. Когда она начинала работать, многие люди сомневались в её эффективности, а сейчас, благодаря в первую очередь инициативности людей, Хабаровский край находится в числе лидеров по её реализации. Если и на этот раз найдутся активисты, то краевые власти готовы будут оказать им консультационную поддержку.