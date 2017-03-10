Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Жители Хабаровского края станут соучастниками благоустройства дворов: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 12 марта 2017 года, 17:55
Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле
Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
Миклушевский поторопил приморских дачников
Миклушевский поторопил приморских дачников
Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора
Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:50
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 19:38
Миклушевский поторопил приморских дачников
вчера, 21:09
Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья
вчера, 20:09
Во Владивостоке загорелось здание детского сада
вчера, 20:30
Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар
сегодня, 10:40
Приморский "Луч" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
сегодня, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
сегодня, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти
сегодня, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
сегодня, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку

Обсуждаемое
вчера, 21:09
6

Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья
вчера, 19:38
2

Миклушевский поторопил приморских дачников
сегодня, 12:50
2

Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 20:09
1

Во Владивостоке загорелось здание детского сада
вчера, 20:30
1

Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар
сегодня, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
сегодня, 10:40
Приморский "Луч" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
сегодня, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
сегодня, 12:20
В Благовещенске художник-самоучка рисует картины на "заборе"
сегодня, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 114



Система Orphus

Жители Хабаровского края станут соучастниками благоустройства дворов

Жители Хабаровского края станут соучастниками благоустройства дворов
Власти региона ждут инициатив, приготовив для них больше 300 миллионов рублей
10 марта 2017, 17:10
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Чиновники Хабаровского края ждут инициативных граждан, готовых изменить к лучшему внешний облик своих дворов, скверов и площадей. Федеральный и региональный бюджеты приготовили в этом году для реализации идей благоустройства свыше 300 миллионов рублей. Об этом рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин на пресс-конференции, посвящённой началу всероссийского проекта «ЖКХ и комфортная городская среда». Он отметил при этом, что люди называют низкий уровень благоустроенности своих дворов и окружающей среды одной из главных проблем, влияющих на уровень жизни. Эти обращения услышали на уровне российского правительства и президента страны.

«Это нашло своё отражение в масштабнейшем проекте, который начинает реализовываться в этом году. Это не проект одного года, не разовая акция, а начало полномасштабной работы, связанной с благоустройством муниципальных образований. Это и дворовые территории, и общественные пространства: скверы, парки, набережные и так далее», — поделился министр.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в рамках проекта в апреле этого года край получит от федерального Минстроя 233,5 миллиона рублей на реализацию первого этапа. Ещё 73,7 миллиона выделит казна региона. Две трети этой суммы пойдут на благоустройство дворовых территорий, остальные деньги — на места массового пребывания людей.

«Самое главное и принципиальное отличие этой программы в том, что ни одна копейка не будет расходоваться без соучастия граждан. То есть люди, проживающие в домах с дворовыми территориями, пользующиеся публичными пространствами, будут решать, как будет формироваться муниципальная программа, в которой будет обозначено, что же необходимо сделать в том или ином дворе, сквере, на площади или возле домов культуры и библиотек», — рассказал Дарий Тюрин.

По словам чиновника, в срок до 1 апреля во всех муниципальных образованиях должны быть опубликованы проекты местных программ по благоустройству и утверждены документы о том, как сделать заявку для участия в программе, каким будет порядок отбора, обсуждения предложений, которые поступят от жителей. Далее — в течение месяца — люди будут обсуждать и принимать решения, что нужно сделать в их дворе, в сквере, где они часто бывают, или иных местах. В каждом муниципалитете появится общественная комиссия, в которую войдут и эксперты — архитекторы, члены общественных организаций, муниципальные власти, представители управляющих компаний и ТСЖ, а также студенты, готовые поделиться свежими идеями благоустройства.

Министр отметил, что есть два направления, куда можно направить проектные деньги — основной и дополнительный. К первому относятся, например, ремонт проезжей части придворовой территории, обустройство освещения, установка урн и скамеек. Дополнительный перечень работ — это создание спортивных или детских площадок, парковки. Естественно, что людям тоже придётся принять посильное участие в реализации своих идей — оно ограничивается двумя процентами от сметной стоимости проекта. На эти цели, в частности, люди смогут направить деньги, которые ТСЖ или управляющие компании собирают на текущий ремонт жилья. Как вариант, жители могут расплатиться и натуральным трудом, пересчитанным в денежный эквивалент: заниматься уборкой мусора, покраской объектов благоустройства и так далее.

Главный залог успеха реализации нового проекта — найти инициативных граждан, готовых объединиться, чтобы что-то изменить в облике своих населённых пунктов. Дарий Тюрин отметил, что скепсис тут неуместен, и в качестве примера привёл программу капитального ремонта. Когда она начинала работать, многие люди сомневались в её эффективности, а сейчас, благодаря в первую очередь инициативности людей, Хабаровский край находится в числе лидеров по её реализации. Если и на этот раз найдутся активисты, то краевые власти готовы будут оказать им консультационную поддержку.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • хочу сказать  (19:01, 10.03.2017)

    а что-то мэра нашего не видно, не заболел ли он случаем? что-то нет новостей по поводу строительства водозабора на Тунгуске. что касается дворов то для начало уберите весь этот гараж, а дальше видно будет.

  • хочу сказать  (20:06, 10.03.2017)

    ул. Шелеста дом 83 и прилегающие к нему дворы других домов , просто и говорить и писать нет слов. . . . . . . . . . яма на яме и никто сказали нам заниматься не будет , так как должны жители домов подключиться и собрать определенную сумму средств для благоустройства этих ям во дворах, в доме 83 проживают в основном люди пенсионного возраста и 17 квартир сдают в аренду, вот и благоустрой территорию , никому нет дела .



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru