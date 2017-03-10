Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Строители небоскрёба в Хабаровске столкнулись с грунтовыми водами: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 12 марта 2017 года, 17:55
Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле
Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
Миклушевский поторопил приморских дачников
Миклушевский поторопил приморских дачников
Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора
Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:50
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 19:38
Миклушевский поторопил приморских дачников
вчера, 21:09
Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья
вчера, 20:09
Во Владивостоке загорелось здание детского сада
вчера, 20:30
Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар
сегодня, 10:40
Приморский "Луч" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
сегодня, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
сегодня, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти
сегодня, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
сегодня, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку

Обсуждаемое
вчера, 21:09
6

Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья
вчера, 19:38
2

Миклушевский поторопил приморских дачников
сегодня, 12:50
2

Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 20:09
1

Во Владивостоке загорелось здание детского сада
вчера, 20:30
1

Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар
сегодня, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
сегодня, 10:40
Приморский "Луч" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
сегодня, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
сегодня, 12:20
В Благовещенске художник-самоучка рисует картины на "заборе"
сегодня, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 114



Система Orphus

Строители небоскрёба в Хабаровске столкнулись с грунтовыми водами

Строители небоскрёба в Хабаровске столкнулись с грунтовыми водами
Специалисты планируют использовать их для отопления здания
10 марта 2017, 17:25
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Строители небоскрёба «Бриллиант чистой воды» при проведении изыскательных работ обнаружили грунтовые воды. Однако находка не отпугнула специалистов — они намерены применить воду для отопления здания, а само сооружение сделать своеобразной плотиной для города.

«Мы даже этому рады, потому что конструкция, глубина которой составит почти 29 метров, выступит в качестве плотины. Мы будем перекачивать грунтовые воды насосами и охлаждать их зимой. Полученное тепло уйдёт в замкнутые системы для отопления здания. А летом при помощи этих вод будем охлаждать теплоносители. Они, в свою очередь, охладят воздух в помещениях. Строительству и эксплуатации грунтовые воды не помешают, а наоборот, позволят увеличить количество «зелёной энергии»», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель управления проектом «Небоскрёб в Хабаровске» Александр Сидоренко.

Сотрудники московских научно-исследовательских институтов уже добавили в программу гидрологические изыскания, чтобы знать точный уровень воды на разных высотах. Однако на сроках завершения строительства небоскрёба это не скажется, как и изменения в проекте возведения тоннеля. Изначально специалисты планировали расположить его на уровне минус второго этажа, но недавно решили опустить до минус шестого. Высота объекта составит 5,5 метра — это будет двухполосная дорога, которая протянется на 700 метров. Отдельно проектировщики предусмотрели полосы для эвакуационного транспорта. Водители будут подниматься на 125 метров и выезжать у жилого комплекса «Крылья». Из-за изменений к работам на объекте приступят только летом.

«Можно сделать прокол через улицу Ленина и установить ограничения по высоте, ширине, но это не решение, поэтому мы решили сделать настоящий магистральный тоннель международного уровня. Это очень серьёзная конструкция, чтобы качественно доработать её, нам потребовалось дополнительное время. Но лучше уж мы начнём строительство летом, зато работа будет качественной», — отметил Александр Сидоренко.

По плану весной этого года на улице Пионерской между «Водоканалом» и автодорожной развязкой на улице Калинина построят производственную базу для возведения «Бриллианта чистой воды». На площадке будут изготавливать особо прочный и сверхпластичный бетон, арматуру, опалубочные и фасадные изделия, собирать лифты и эскалаторы, комплектовать электропровода. А вот мониторинг окружающей застройки пока откладывается. Ещё в ноябре прошлого года специалисты планировали начать обход домов, которые расположены вблизи будущего объекта, чтобы зафиксировать на бумаге и фотографиях все щели и трещины в стенах. Однако эти работы пришлось отложить, поскольку инженерно-геологические изыскания ещё не завершены.

Планируется, что «Бриллиант чистой воды» возведут за полтора года. Сооружать огромное здание будут иностранные специалисты, на подмогу им пришли местные проектировщики и строители. Агентство писало, что вниз небоскрёб уйдёт на шесть уровней. Там расположатся паркинг на полторы тысячи машиномест, огромный супермаркет площадью в пять тысяч квадратных метров и множество других общедоступных объектов. Первые строительные работы начались на площадке будущего «гиганта» в ноябре прошлого года. Тогда геологи с ювелирной точностью разрабатывали основание «Бриллианта чистой воды». Специально для создания скважин в краевую столицу привезли буровую установку из Южной Кореи.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru