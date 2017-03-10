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К бюсту Гагарина в хабаровском парке не пустят строителей с лопатами

К бюсту Гагарина в хабаровском парке не пустят строителей с лопатами
Градоначальник считает, что сначала нужно отремонтировать территорию, а потом ставить памятник
10 марта 2017, 16:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

С установкой памятника Юрию Гагарину в парке, названном его именем, придётся повременить — как минимум, до будущего года. Мэр дальневосточной столицы Александр Соколов в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сказал, что такие решения нужно воплощать в жизнь после того, как закончится работа над более актуальным проектом — реконструкцией места отдыха горожан.

«Проект установки бюста Гагарина у нас в плане к завершению строительных работ в парке. Когда там будут заканчивать ремонт, тогда и надо будет решать, где ставить бюст уважаемого человека. Что же мы, поставим сейчас, а строители будут с лопатами вокруг скакать? Всему своё время», — отметил он.

Макет постамента много лет назад создали хабаровчане Эдуард Маловинский и Александр Мамешин. Полутораметровое гипсовое изваяние сейчас стоит в музее имени Гродекова. Проект представляет собой колонну с установленным сверху бюстом первого космонавта в скафандре. За то, чтобы разместить в парке памятник Юрию Гагарину, хабаровчане голосовали ещё в 2012 году. Как писало агентство, тогда обязательную установку монумента единогласно поддержало интернет-сообщество. Главный архитектор города Аркадий Корзун обещал учесть предложения, однако после начала реконструкции парка вопрос о появлении памятника повис в воздухе.

В 2015 году городская служба заказчика заявляла, что проект уже создан и обнародован, хотя окончательно не утверждён. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что о бюсте Гагарина вновь вспомнили совсем недавно — вероятно, в преддверии Дня космонавтики. Но Александр Соколов считает, что сначала нужно дождаться, пока парк приведут в нормальный вид. Ремонт там проводят за счёт инвесторов, и текущая ситуация вокруг этого места отдыха особого оптимизма не внушает: на территории работает лишь одно предприятие из двух запланированных. Когда и откуда появится вторая компания, которая согласится вложить деньги в реконструкцию парка имени Гагарина, неизвестно.

«До конца 2017 года парк, наверное, не отремонтируют: там объём работ большой и два инвестиционных проекта — два комплекса. Один инвестор уже зашёл туда, работает — это ЦИТ (ОАО «Центр информационных технологий города Хабаровска» — прим. ред.). Он уже завершает экспертизу своего проекта и приступает. Второй проект ждёт инвестора — к сожалению, пока его нет», — прокомментировал градоначальник.

Ещё одна идея, которая повисла в воздухе на неопределённый срок — возведение планетария. РИА «Восток-Медиа» писало, что его постройку планировали начать в июне 2015 года — космический уголок задумывался как часть научно-развлекательного центра. Но в октябре проект заморозили как нерентабельный: специалисты подсчитали, что он окупится только через 20 лет. Корреспондент агентства поинтересовался судьбой проекта у мэра.

«Планетарий — это хорошая идея. Такие есть у многих жителей Хабаровска. Поддержать её — это наша задача, мы обязаны это делать. Если на тот комплекс в парке имени Гагарина всё же зайдёт инвестор, он это сделает. Если нет — в перспективе этой работой будет заниматься город, а финансирование пойдёт из муниципального бюджета. Востребованность есть. В перспективе этот вопрос надо решать», — ответил Александр Соколов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», весной 2016 года Александр Соколов заявил, что реконструкция парка имени Гагарина затягивается по вине подрядной организации, которая выполняет условия договора с администрацией Хабаровска медленно и некачественно. В июне того же года появилось предложение обустроить в этом месте детскую железную дорогу. Эту инициативу мэрия одобрила, но дальше положительной оценки дело не зашло.

Очередной идеей стало строительство многофункционального комплекса с кинотеатром и игровыми зонами для детей. Заммэра Хабаровска Валерий Лебеда заявил, что этот объект необходим в связи с расширением жилмассива поблизости, а воплощение проекта можно закончить в 2019 году. Тем временем ремонтные работы в зоне общественного отдыха «съели» уже около 200 миллионов бюджетных рублей, а объём невыполненных планов всё ещё впечатляет. Горожане до сих пор не могут нормально погулять по «самому красивому парку Хабаровска», каким его заранее окрестил глава городской администрации.

 
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