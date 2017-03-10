Мэр Хабаровска: надеюсь, что "Водоканал" будет защищать свои позиции

Глава города Александр Соколов воздержался от конкретных комментариев по поводу ситуации, которая развернулась недавно вокруг хабаровского «Водоканала». Как писало накануне РИА «Восток-Медиа», правоохранительные органы запустили ряд проверок деятельности муниципального предприятия на законность. Основанием стали жалобы гражданских активистов и серия публикаций в СМИ и социальных сетях, а несколько дней назад у граждан, занимающих ответственные посты в этой структуре, провели обыски.

Мэр дальневосточной столицы придерживается мнения о том, что делать какие-либо выводы о происходящем ещё рано. По его словам, администрации Хабаровска пока нет смысла самой разбираться в этом.

«Это предприятие работает, и работает устойчиво. То, что там происходит по линии проверяющих структур, — нас пока не информируют. Мы черпаем информацию из ваших источников: то, что вы рассказываете. Какие-то запросы посылать и ждать ответа, наверное, не стоит: там разбираются. Будем надеяться, что «Горводоканал» и его работники будут отстаивать, доказывать, защищать свои позиции. А что-либо ответить пока ещё рано — как всегда», — высказался Александр Соколов.

Тем временем, к процессу разбирательств с предприятием уже подключилось хабаровское отделение Общероссийского народного фронта, представители которого также направили просьбу прокурору края обратить внимание на сведения общественников. Частично информация граждан подтвердилась — надзорные органы уже выявили несколько нарушений. Прокурор Хабаровска внёс два представления — одно в адрес мэрии, другое «Водоканалу» — об устранении нарушения закона. В результате к директору предприятия Владимиру Стеблевскому администрация применила меры материальной ответственности, а к главному инженеру Константину Домнину — дисциплинарной.