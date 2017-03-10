Мэр Хабаровска велел не месить грязь на стройке "космической" школы

Александр Соколов посетил с очередной инспекцией стройплощадку в микрорайоне Ореховая Сопка. Как писало агентство, там сейчас возводят школу на 800 мест. Глава города потребовал, чтобы застройщик закончил строительство объекта до конца 2017 года. В качестве мотивации мэр порекомендовал специалистам провести максимум земляных работ весной, чтобы «не месить грязь» осенью, а также посоветовал работать в авральном режиме.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице. В её строительство вкладывают деньги сразу три бюджета. Муниципалитет выделяет частями 247 миллионов рублей, краевое правительство перечислит 357 миллионов, ещё 385 миллионов — федеральная казна. Учреждение стоимостью почти в миллиард рублей — часть федерального образовательного проекта по переводу всех школ на односменный режим обучения. Поэтому, по словам градоначальника, застройщик должен найти ресурсы для выполнения практически нереальной задачи.





«Начав строительство в этом году, нужно в этом же году и сдать школу. Сроки очень сжатые: раньше у нас таких практически никогда не было. Поэтому вести работы на объекте нужно почти круглосуточно. Понятно, что сейчас, с учетом того, что ещё сохраняются минусовые температуры, заливка бетона — затраты, укрытие, прогрев — всё это дополнительные расходы. Но на это надо идти — иначе, сорвав срок, мы вообще потеряем финансирование. Эта задача почти непосильная, но у вас есть опыт, такие объекты вы уже строили. Нужно выходить из земли сейчас, максимум земляных работ провести весной. Если начнёте осенью месить грязь — объект сдан не будет. Если начнём осенью ковырять сеть — тоже объект не сдадим. В это время нужно будет уже выполнить сетевые, озеленительные, благоустроительные работы — всё одновременно. Уже сейчас ускоряйтесь, засыпайте сети грунтом, чтобы к июню закончить всё. Пока всё уплотнится, пока грунт осядет, время пройдёт. В общем, к морозам здесь уже должно два слоя асфальта лежать. Субподрядчиков давайте сюда, своих сотрудников с других объектов перебрасывайте. Сюда будем заглядывать два раза в месяц, чтобы не упустить сроки», — обратился Александр Соколов к представителям генерального подрядчика.





Застройщиком новой школы выступает ООО «Монолит». На сегодняшний день на площадке будущего учреждения работают 100 человек, и количество специалистов там растёт. В соответствии с требованиями мэра, все сетевые работы планируют завершить как можно скорее.

«На сегодняшний на стройплощадке идут монолитные работы. В частности, мы произвели демонтаж коллектора и вынос водопровода с территории застройки. Начинаем вынос электролинии напряжением шесть киловольт, получили согласованный проект по выносу линии в 110 кВ, заказываем материалы. Планируем приступить к дренажу школьного стадиона и остальным сетям на территории уже с 15 марта, а окончание монолитных работ запланировано на конец мая. Технических сложностей и вопросов, связанных с обеспечением стройматериалами, у нас нет: всё решается в рабочем порядке. Через неделю увеличим число работников до 160 человек, всё по графику», — прокомментировал представитель ООО «Монолит».





Общая территория, на которой сейчас работает генеральный подрядчик, составляет почти 3,5 гектара. Кроме корпусов школы, там появятся спортивные площадки и футбольный стадион. Агентство уже сообщало, что само учреждение станет профильным — в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса.

«У нас есть договорённость с Тихоокеанским государственным университетом — это учреждение предоставит нам специалистов для ведения профильных предметов. Рядом с нами находится космодром Восточный, так что мы сегодня уже организуем задел на будущее. Хочется, чтобы выпускники этой школы могли без труда потом найти работу, связанную с космонавтикой, и в первую очередь стали специалистами, в которых нуждается космодром», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления образования администрации города Ольга Тен.