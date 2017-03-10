Спасатели продемонстрировали готовность к паводкам в Хабаровском крае

Приближаются дни, когда столбик термометра поползёт вверх — не за горами очередное потепление. Весенний период для спасателей — один из «горячих» сезонов года. Кроме пожароопасной обстановки, в регионе остро стоит вопрос безопасности на водных объектах, когда лёд становится тонким, а число любителей порыбачить не уменьшается. Кроме того, весной растёт риск возникновения паводков. В этот период на плечи спасателей ложится огромный груз обязанностей — от мониторинга на гидроизмерительных постах до подвоза воды терпящим бедствие или организации эвакуации населения. Для решения этих задач в региональном спасательном отряде в полной готовности должны находиться техника, оборудование, плавательные средства и приборы связи, а также комплекты для оказания первой помощи.

Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России продемонстрировали свою готовность к паводкам в регионе. Специалисты технических служб ДВРПСО проверили работоспособность и состояние техники, а также снаряжение и подготовку личного состава. Решение проверяющих положительное: к возникновению чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья спасатели готовы.

Техслужба детально проверила каждую машину. Обязательным условием положительной оценки транспортного средства стало наличие запасных частей, ремкомплектов, документов и технических паспортов. На вооружении отряда — большой парк из автомобилей разных категорий: от машин, которые используют просто для передвижения, до специально оборудованной техники. В распоряжении спасателей имеется и водный транспорт.

«Есть плавсредства: аэробот (это судно на воздушной подушке), различные быстроходные катера, надувные лодки с моторами, десятиместные плоты. Есть аварийно-спасательные автомобили на базе КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. В основном это большие машины с кунгами, прицепами. Они оборудованы специальным спасательным снаряжением, специальными комплектами, инструментами и различным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ. Воздушные транспортные средства базируются в авиационно-спасательном центре МЧС, но мы работаем с ними. Если спасателей нужно переправить, например, в другой регион, то по команде спасатели прибывают на аэродром. Загружают на борт самолёта или вертолёта снаряжение и отправляются в район ЧС», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» Елена Чувашова.

До времени обильного таяния льда и снега ещё далеко, но прогнозы на ближайшее будущее уже выстроены. С наступлением весны сотрудники различных ведомств начинают проводить усиленную работу по предотвращению происшествий на водных объектах.

«Снега достаточно. Лёд и снег, которые есть на реках, для ближайших населённых пунктов представляют опасность паводка. Мы должны быть к этому готовы. В связи с тем, что наступает тепло, мы готовы к ситуациям, когда люди выходят на тонкий лёд. Сколько ни предупреждаем, люди всё равно идут, мало того — ещё и выезжают на своих автомобилях. Машины проваливаются и тонут. Первоочередная наша задача — людей спасти, эвакуировать», — прокомментировала Елена Чувашова.

На сегодняшний день в Хабаровском крае действует 34 ледовые переправы. Больше всего их на реках в районе имени Лазо — восемь. В Хабаровском районе официальных переходов всего три.

«В ближайшее время они начнут закрываться. Уже и температура повышается, увеличивается вероятность провала под лёд. Буквально на следующей неделе планируется закрыть четыре переправы. Решение о закрытии принимается по результатам исследований и просчёта всех рисков, которые проводит ГИМС совместно с Роспотребнадзором», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.