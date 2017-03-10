Номера легальных такси в Хабаровске планируют покрасить в жёлтый

Представители Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси предложили ввести в Хабаровском крае отличительные жёлтые номера для легальных водителей и оснастить автомобили специальными диагностическими картами. Свои предложения они озвучили на заседании в краевой Законодательной Думе.

Представители Ассоциации также посоветовали ограничить для перевозчиков срок эксплуатации автомобилей, создать специальные зоны в населённых пунктах для работы легальных предпринимателей, а для вновь зарегистрированных таксистов ввести налоговые каникулы и установить минимальный уровень цен за проезд. Последнюю меру первоочередной признали и парламентарии.

«По многим идеям, озвученным сегодня, есть вопросы, их необходимо проработать и понять, насколько они необходимы и эффективны. Но, по моему мнению, пока цены на таксомоторные перевозки у легальных компаний не будут более доступны жителям края — проблему не решить», — заявил заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Павел Симигин.

Участники заседания также отметили, что ряд озвученных идей уже пытаются внедрить на территории региона. Как сообщает пресс-служба Закдумы, в дальневосточной столице уже появились специальные зоны для такси. Однако, как отметил депутат фракции ЛДПР в региональном парламенте Вячеслав Фургал, вряд ли многие граждане знают таксомоторные компании края, поэтому нужно активнее информировать население. С предложением парламентарии согласились, но отметили, что денег на эти цели в регионе нет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае также внедряют идеи таксистов по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Так, в конце 2016 года в дальневосточной столице появился первый автомобиль перевозчиков, оснащённый видеокамерами, направленными в салон, оградительными перегородками и тревожной кнопкой. Ввести эти меры предложили после гибели водителя такси.