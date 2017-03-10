Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей

Дальневосточный художественный музей просит помощи у хабаровчан в реставрации полотна итальянского художника эпохи Позднего Возрождения Бенвенуто Тизи, известного также как Гарофало. Картина «Чудесное насыщение хлебами», созданная около 500 лет назад, нуждается в восстановлении: лица героев потемнели, низ полотна чернеет, хотя там изображена яркая трава, картина покрывается трещинами.

«Финансирование музея ограничено: нам начисляют лишь зарплату и деньги на оплату коммунальных услуг. На реставрацию картин, пусть даже таких ценных, финансирования нет. Полотно находится в плохом состоянии, везде трещины. На восстановление требуется около 300 тысяч рублей: нужно снять, а потом вновь надеть подрамник, купить дорогие натуральные краски, рыбий клей, который делают вручную, и станину — большой специальный стол. К тому же велики трудозатраты», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор Дальневосточного художественного музея Валентина Запорожская.

Взяться за спасение полотна готовы реставраторы Дальневосточного художественного музея. На западе страны, по словам специалистов, за такой труд попросили бы три миллиона рублей. Если удастся собрать необходимую сумму, на восстановление картины уйдёт около года. Чтобы собрать нужную сумму, в музее обратились к неравнодушным жителям краевой столицы — на сайте учреждения опубликованы реквизиты, по которым можно перевести деньги для спасения «Чудесного насыщения хлебами».

В Хабаровске полотно оказалось в 1931 году. В музей его привезли из Эрмитажа, который купил картину в Риме в середине XIX века. Работу любимого художника императора Николая I из Италии привёз посол Кривцов. Монументальное полотно размером 254 на 308 сантиметров написано мастером в 1530-е годы, когда его постигло несчастье — он ослеп на один глаз. Надеясь вернуть зрение, Гарофало дал обет безвозмездно создать серию картин для женского монастыря Сан-Бернардино. «Чудо с хлебами и рыбами» (так ранее называлась эта картина — прим. ред.) должно было украсить трапезную. Насыщение голодных символизировало благотворительную деятельность монастыря, поэтому мастер среди других персонажей изобразил его настоятельницу и сестёр.

В 2008 году картина участвовала в выставках, посвящённых Гарофало, в Ферраре и в Эрмитаже. При подготовке к экспонированию специалисты при поддержке спонсоров провели техническую реставрацию. Больше к полотну не прикасались.