За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек

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В четырёх местах отдыха снова откроются спасательные посты
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В Хабаровске на время тепла в самых популярных местах отдыха горожан откроются спасательные посты. На пляжах будут дежурить специалисты, которые прошли специальную подготовку. Это вынужденная мера — несмотря на запреты, в жару людей всё равно тянет окунуться в Амуре. Чтобы избежать трагедии, за ними нужен присмотр.
«Это связано с тем, что скорость течения реки у популярных мест отдыха горожан составляет в среднем 1,2 метра в секунду, а по нормативам максимально допустимая безопасная скорость — 0,5 метра. Одно наличие на пляже спасательного поста, а также наглядной агитации дисциплинирует отдыхающих и не даёт совершать им необдуманных поступков, которые могут привести к трагедии на воде», — рассказали представители управления ГО и ЧС городской администрации.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», места для работы спасателей стали уже традиционными: это пляжи в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на территории базы отдыха «Дельфин» и на центральной набережной. Команда специалистов состоит из 16 человек, по четыре на каждый объект — это начальник поста и три матроса.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, обязательное условие для размещения спасательных пунктов — это их укомплектованность необходимым инвентарём и оборудованием. Специалистов обеспечат для работы всеми требуемыми средствами: моторными лодками, телефонами, медицинскими инструментами и спасательными жилетами.
Спасателей мало не бывает! Каждый год кто-то тонет на Амуре. Поэтому увеличение их численности пойдет на пользу.
Амур- опасная река. Нужны бдительные спасатели. Надеюсь, работа спасателей в этом году будет эффективной и количество несчастных случаев на воде станет меньше.