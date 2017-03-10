За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек

В Хабаровске на время тепла в самых популярных местах отдыха горожан откроются спасательные посты. На пляжах будут дежурить специалисты, которые прошли специальную подготовку. Это вынужденная мера — несмотря на запреты, в жару людей всё равно тянет окунуться в Амуре. Чтобы избежать трагедии, за ними нужен присмотр.

«Это связано с тем, что скорость течения реки у популярных мест отдыха горожан составляет в среднем 1,2 метра в секунду, а по нормативам максимально допустимая безопасная скорость — 0,5 метра. Одно наличие на пляже спасательного поста, а также наглядной агитации дисциплинирует отдыхающих и не даёт совершать им необдуманных поступков, которые могут привести к трагедии на воде», — рассказали представители управления ГО и ЧС городской администрации.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», места для работы спасателей стали уже традиционными: это пляжи в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на территории базы отдыха «Дельфин» и на центральной набережной. Команда специалистов состоит из 16 человек, по четыре на каждый объект — это начальник поста и три матроса.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, обязательное условие для размещения спасательных пунктов — это их укомплектованность необходимым инвентарём и оборудованием. Специалистов обеспечат для работы всеми требуемыми средствами: моторными лодками, телефонами, медицинскими инструментами и спасательными жилетами.