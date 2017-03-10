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Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" плохо сыграл в обороне с "Сибсельмашем" : РИА "Восток-Медиа"
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Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" плохо сыграл в обороне с "Сибсельмашем"

Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" плохо сыграл в обороне с "Сибсельмашем"
Наставник "армейцев" признался, что во втором тайме команде пришлось поменять тактику
10 марта 2017, 11:00
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев после исторической победы над новосибирским «Сибсельмашем» в первом четвертьфинальном матче признался, что оказался недоволен работой защитников. Также наставник отметил, что перерыв, который был у «армейцев» после «регулярки», с одной стороны, пошёл команде на пользу, а с другой — немного выбил хоккеистов из игрового ритма.

«По началу матча это было видно. Бросалось в глаза, что долго входили в игру, допускали очень много ошибок, где-то «Сибсельмаш» нас подавил на контратаках. В обороне сыграли не очень хорошо, даже можно сказать, что плохо, особенно в первом тайме. Во втором игровом отрезке немного изменили тактический рисунок и уже в большей степени думали о следующем матче», — рассказал Михаил Юрьев.

Наставник «Сибсельмаша» Олег Чубинский отметил, что хабаровская команда была сильнее, помогала и активная поддержка трибун. Он также признался, что взял тайм-аут при счёте 5:3, поскольку его команда скатилась, однако пауза не помогла новосибирцам выйти вперёд.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «СКА-Нефтяник» впервые в истории встречался в плей-офф с «Сибсельмашем». В четвертьфинальном матче «армейцы» разгромили соперников со счётом 15:5. Гости оказали достойное сопротивление в первом тайме, но во втором игровом отрезке получили град мячей в свои ворота. Сегодня команды вновь сразятся на льду арены «Ерофей», после чего отправятся в Новосибирск. Борьба за выход в полуфинал продлится до трёх побед.

 
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