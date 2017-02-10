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Муниципалитетам Хабаровского края хотят разрешить штрафовать живодёров: РИА "Восток-Медиа"
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Муниципалитетам Хабаровского края хотят разрешить штрафовать живодёров

Муниципалитетам Хабаровского края хотят разрешить штрафовать живодёров
Региональный парламент планирует расширить полномочия властей на местах
24 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Законопроект, наделяющий должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов по статье «Жестокое обращение с животными», подготовили в Закдуме Хабаровского края. Депутаты намерены внести коррективы в ряд статей краевого Кодекса об административных правонарушениях, а другие признать утратившими силу.

Необходимость внести поправки возникла в результате протеста прокуратуры региона, которая потребовала привести документ в соответствие с федеральным законодательством. По словам председателя постоянного комитета Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрия Минаева, народные избранники и правительство края пытаются найти компромисс с надзорным ведомством.

«Необходимо отметить, что по данной статье до сих пор не было составлено ни одного протокола — она нерабочая. Учитывая её актуальность, мы с правительством края решили от этой статьи не отказываться, а в тех вопросах, которые повторяют полномочия федерального закона, внести поправки. Прокуратура с этим не согласна, идёт процесс обсуждения, но концепция статьи в нашем кодексе сохранится. Хабаровский край прогремел на всю страну, были даже предложения ввести уголовную ответственность — это нужно учитывать», — сказал депутат.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», скандал вокруг хабаровских «живодёрок» вызвал в прошлом году наибольший общественный резонанс. Пользователи Интернета уличили двух местных жительниц в живодёрстве. В октябре этого года в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых изображены убитые, расчленённые и замученные кошки и собаки. Дело о несовершеннолетних «живодёрках» передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Позднее на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и экстремизмаДевушек заключили под стражу: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Позже арест продлили до 19 февраля.

Чтобы придать административной мере воздействия работоспособности, авторы законопроекта предлагают наделить муниципальные власти правом составлять на живодёров протоколы. Депутаты уверены, что на местах гораздо лучше справятся с этой задачей.

Думский комитет также одобрил проект обращения к председателю российского парламента Вячеславу Володину. В документе спикера просят инициировать разработку поправок в КоАП РФ, которые также расширили бы полномочия муниципалитетов. В частности, речь идёт о возможности наказывать рублём или трудом нарушителей правил благоустройства — с недавнего времени эту возможность у местных властей отняли.

 
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