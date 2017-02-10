На ДВЖД тринадцать переездов ожидает капитальный ремонт

На Дальневосточной железной дороге в текущем году ремонтники запланировали обновить 37 переездов. На тринадцати из них они намерены провести капитальный ремонт, три объекта — оборудовать автоматической переездной сигнализацией, на пяти переездах — установить светодиодные светофоры, на двух — улучшить электроснабжение, на одном — освещение. Кроме того, на тринадцати пересечениях автомобильных и железных дорог появится новый резинокордовый настил.

По информации пресс-службы ДВЖД, компания повысит безопасность движения на железнодорожных переездах. Соответствующей программой предусмотрен целый перечень организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Помимо профилактических мер, предусмотрены и капитальные вложения в обустройство самих инфраструктурных объектов.

Всего в границах Дальневосточной магистрали компания в текущем году планирует обновить 37 железнодорожных переездов. На эти цели она направит около 14,6 миллиона рублей.

ДВЖД планирует такие ремонты ежегодно. Так, РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в прошлом году писало, что в конце августа, а также несколько раз в сентябре движение автотранспорта перекрывали на переезде по улице Салтыкова-Щедрина. Кроме этого, сотрудники ДВЖД закрывали выезд на трассу Чита — Хабаровск. На станции Икура в ЕАО ремонтировали участок рельсов, а автолюбители пользовались объездом через посёлок Кирга.