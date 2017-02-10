В Хабаровском крае люди взялись за топоры

Жители Хабаровского края для отопления своих домов самостоятельно заготовили почти 19 тысяч кубометров дров. Для этого, по данным краевого управления лесами, с начала текущего года с населением заключены больше 1,1 тысячи договоров купли-продажи.

По нормам Лесного кодекса России любой житель Хабаровского края имеет право на «заготовку древесины для собственных нужд». При этом региональное законодательство регламентирует, что на семью или одиноко проживающего гражданина в зависимости от района для отопления выделяется от 15 до 20 кубометров древесины в год.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, ещё в прошлом году лесники определили деляны, где рубка не нанесёт ущерба лесному хозяйству. В учёт принимались возраст деревьев, порода, плотность насаждений и другие лесоводственные правила.

«Очень важный момент при выделении участков для рубки – это их удалённость от поселений, — отметил начальник управления лесами правительства края Иван Денисов. — Мы стараемся учитывать пожелания людей и отводить деляны как можно ближе к месту проживания заявителя, чтобы ему было удобно вывозить дрова».

На сегодняшний день общий объём древесины по заключённым договорам купли-продажи с гражданами составляет 21,2 тысячи кубометров, из них для отопления – 18,9 тысячи кубометров.

Известны случаи, когда из-за бездействия местных чиновников люди не могли возмользоваться социальной мерой. В частности, РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало год назад о том, что в селе Булава Ульчского района жители с 2007-го до осени 2015 года не могли добиться от администрации разрешения на заготовку так называемых социальных дров. Власти муниципалитета не информировали жителей о возможности получения порубочных. Более того, населению отказывали в выдаче справок для разрешения порубки, ссылаясь на то, что в лесничестве отсутствуют выделенные для этих целей делянки. Люди тратили на заготовку дров на зиму собственные деньги — это в среднем 42 тысячи рублей за сезон против 115 рублей за разрешение на рубку «социальных дров».