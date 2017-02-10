Хабаровский ОМОН получил новые полномочия

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Теперь для проникновения в квартиру силовикам не нужно ждать решения суда
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Новые оклады, льготы и полномочия получили бойцы хабаровского ОМОНа с переходом в Росгвардию. К примеру, ранее, когда это особое подразделение вместе с СОБРом состояло в системе МВД, для проникновения в квартиру требовалось разрешение суда, теперь же не нужно терять порой драгоценные часы на его ожидание. С переходом в новую структуру у силовиков появились также военные льготы.
«У военнослужащих и должностной оклад больше, чем у сотрудников полиции, при равнозначных должностях. Поэтому, однозначно, те, кто перешёл, ничего не потеряют, а только приобретут. В тоже время от органов внутренних дел мы никуда не ушли и никуда не уходим», — поделился командир ОМОНа управления Росгвардии по Хабаровскому краю Игорь Гуревич.
С переходом в войска Национальной гвардии России ОМОН, как и прежде, будет работать и обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, выполнять силовые операции и выезжать в командировки. Только за январь текущего года силовики выполнили 69 задач — это в разы больше по сравнению с прошлым годом. Омоновцы связывают это с новогодними праздниками, ссылаются на то, что было много задач, связанных с охраной порядка, проверкой объектов, где проходили массовые мероприятия.
Пока россияне привыкают к новой структуре, командиры ОМОНа назвали свой переход безболезненным: на работе он сильно не сказался. По словам Игоря Гуревича, их главная мечта — чтобы работы было меньше. Это главный показатель того, что жизнь стала спокойнее.
Ну "маски шоу", сказать, что вы придурки мало!Раздвоение личности ФСБ на фоне Шалтай Болтая это теневое перетягивание каната. За 20 лет Патрушев взрослил своего щенка и очень надеяться, что его сохранят под благословением и моей команде "Фу"! Я обещал ему это. Поэтому вы считаетесь как мертворожденный ребенок. Конечно, можно призвать вас и устроить маски шоу в судах и стать флагманами в России в борьбе с педофилами и извращенцами в судебной мантии. Но у вас кишка тонка! Вот этим вы и отличаетесь от МВД СССР от МВД пиночета Путина с наставлением носорога в юбке Яровой!