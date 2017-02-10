Хабаровский ОМОН получил новые полномочия

Новые оклады, льготы и полномочия получили бойцы хабаровского ОМОНа с переходом в Росгвардию. К примеру, ранее, когда это особое подразделение вместе с СОБРом состояло в системе МВД, для проникновения в квартиру требовалось разрешение суда, теперь же не нужно терять порой драгоценные часы на его ожидание. С переходом в новую структуру у силовиков появились также военные льготы.

«У военнослужащих и должностной оклад больше, чем у сотрудников полиции, при равнозначных должностях. Поэтому, однозначно, те, кто перешёл, ничего не потеряют, а только приобретут. В тоже время от органов внутренних дел мы никуда не ушли и никуда не уходим», — поделился командир ОМОНа управления Росгвардии по Хабаровскому краю Игорь Гуревич.

С переходом в войска Национальной гвардии России ОМОН, как и прежде, будет работать и обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, выполнять силовые операции и выезжать в командировки. Только за январь текущего года силовики выполнили 69 задач — это в разы больше по сравнению с прошлым годом. Омоновцы связывают это с новогодними праздниками, ссылаются на то, что было много задач, связанных с охраной порядка, проверкой объектов, где проходили массовые мероприятия.

Пока россияне привыкают к новой структуре, командиры ОМОНа назвали свой переход безболезненным: на работе он сильно не сказался. По словам Игоря Гуревича, их главная мечта — чтобы работы было меньше. Это главный показатель того, что жизнь стала спокойнее.