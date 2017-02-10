Снег с дорог Хабаровска убирают 73 единицы спецтехники

Работы продолжатся до тех пор, пока все магистрали не очистят от последствий циклона

В Хабаровске дорожные службы и жилищные организации убирают снег, который выпал в результате циклона. Работы начались ещё минувшей ночью, в тёмное время суток 43 единицам техники удалось очистить около 200 километров трасс. По информации пресс-службы городской администрации, специалисты высыпали на магистрали дальневосточной столицы 581 тонну песчано-соляной смеси и 9 тонн реагента.

Сегодня, 10 февраля, дорожники задействовали 73 единицы техники, посыпают подъёмы, перекрестки, автобусные остановки и пешеходные переходы. Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства городской администрации, работать будут до тех пор, пока не приведут все магистрали и дворы в надлежащий вид.

«Работать будем до полной очистки дорог — в две смены. Предприятия обеспечены всем необходимым, техника на ходу, материалы для посыпки улиц заготовлены в полном объёме», — сообщил замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», за прошедшую часть зимы дорожники города израсходовали только половину запасов реагента и песка. В этом году специалисты МУП «Южное» заготовили 79 тонн реагента, на дороги краевой столицы высыпали 39 тонн. Также на предприятии было 6 578 кубометров песчано-соляной смеси.

Ранее агентство писало, что в Хабаровске снова наступил «день жестянщика». Сегодня, 10 февраля, на дорогах города за 2,5 часа произошло 35 аварий. Большинство из них связано со снегопадом, из-за которого ухудшились состояние автомагистралей и видимость.