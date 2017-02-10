Сбежавшую из дома юную хабаровчанку нашли в Астрахани

Жительница Хабаровска сбежала из города тайком от матери в Астрахань. Билет на самолёт до пункта назначения 16-летней девушке купила её подруга, с которой та познакомилась в Интернете. Беглянку нашли стражи правопорядка.

К инспекторам по делам несовершеннолетних обратилась женщина из дальневосточной столицы. Она попросила помочь найти её дочь. Мать рассказала правоохранителям, что её 16-летний ребёнок познакомился в Интернете с жительницей Астрахани. Девушка захотела уехать туда, подруга пообещала ей оплатить проезд, и она спросила у матери разрешения на путешествие.

«Естественно, женщина запретила ехать ребёнку в чужой город самостоятельно, тем более, когда узнала, что приятельница старше её дочери на десять лет. На следующий день женщине необходимо было уехать в командировку, а девушка осталась под присмотром родственницы. Вернувшись из командировки, мать обнаружила исчезновение дочери», — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

Несовершеннолетняя позвонила матери только из московского аэропорта, ожидала свой рейс в Астрахань. Полицейским удалось быстро установить местонахождение ребёнка. Правоохранители решили временно поместить подростка в приют для несовершеннолетних города Астрахани. В ближайшее время за 16-летней путешественницей приедет мама. Стражи правопорядка проводят проверку случившегося.

Похожий случай произошёл с девочкой из Чегдомына. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 15-летняя путешественница отправилась из посёлка в краевой центр одна. Она мечтала побывать в городе в праздничные дни, сама накопила деньги и купила билет на поезд.