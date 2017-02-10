Жителям аварийного дома в Хабаровском крае поменяли "шило на мыло"

Селяне вынуждены обитать в помещениях с грибком и трещинами по стенам

В Хабаровском крае жителям села Эворон, которые переехали из аварийного дома, предоставили новое помещение. Люди жалуются на непереносимые жилищные условия в новом здании. По их словам, в комнатах с регулярной периодичностью проступает грибок, а по стенам пошли глубокие трещины.

«Конденсат у нас сильный на окнах, плесень. С ребёнком находиться здесь невозможно. Ушли бы куда-нибудь, просто некуда уходить!» — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» жительница дома Шорена Гоголаури.

Вопросы к подрядчикам у будущих жильцов возникли ещё на стадии строительства. А когда в Солнечный район пришли морозы, через весь дом протянулась трещина, которая со временем становится всё шире. Ситуацией занимаются власти села, однако пока безрезультатно.

«Мы эти замечания отправляли в письменной форме подрядчику. Пока на сегодняшний день серьёзные замечания не устранены. Подрядчик, на мой взгляд, бездействует», — высказался глава села Эворон Владимир Юденко.

Представители подрядной организации сейчас находятся не в селе. Во время телефонного разговора они пообещали заделать трещину весной.

«Что касается трещины на несущей стене — там находится деформационный шов, он заложен проектом. И вот как раз по нему, во время усадки здания, трещина. От неё никуда не деться. Нет, не развалится. Пугаться нечего!» — заверил заместитель директора предприятия Вячеслав Зварич.

Между тем прокуратура организовала собственную проверку и выяснила, что заказчик заплатил подрядным организациям за фактически невыполненные работы семь миллионов рублей. Вопрос о возбуждении уголовной ответственности будут решать в региональном УМВД.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», квартиры в этом доме получили 94 жителя села Эворон. При возведении здания использовались современные технологии, материалы и оборудование. Так, в новом строении решили отказаться от кирпичных перегородок — вместо них применили пазогребневые плиты. Стоимость объекта — порядка 72 миллионов рублей.