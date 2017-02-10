Хабаровские дорожники использовали половину запасов песка и реагентов

Несмотря на то, что краевую столицу сильные снегопады, по большей части, обходили стороной, хабаровским дорожникам пришлось потрудиться. За несколько месяцев они использовали половину запасов реагентов и песчано-соляной смеси.

«Мы заготовили реагент и песчано-соляную смесь на зимний период, запасов до конца зимы хватит. Весной снова начнём заготовку инертных материалов. Реагент и смеси, которые не пригодятся этой зимой, останутся на складе предприятия», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор МУП «Южное» Александр Жадик.

В этом году специалисты МУП «Южное» заготовили 79 тонн реагента. На дороги краевой столицы высыпали 39 тонн. Также на предприятии было 6 578 кубометров песчано-соляной смеси. За зиму специальные машины разбросали на магистрали краевого центра 4 876 кубометров. Отдельно завозят песок и соль, а затем смешивают их и формируют смесь с определённым процентом содержания соли. Для этих целей в МУП закупили две тысячи кубометров песка.

Активно запасаться средствами для дорог на холодный сезон власти краевой столицы начали ещё в июле прошлого года. Из муниципального бюджета на эти цели выделили 21,2 миллиона рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», противогололёдное средство «Бионорд» доставили в город из Перми. Впервые этот реагент дорожники применили в 2010 году. Он хорошо зарекомендовал себя в дальневосточных климатических условиях: им посыпают уже практически расчищенные дороги, он «плавит» остатки снега и льда, превращая их в воду. После этого специализированная техника удаляет её, оставляя за собой практически чистый асфальт.