В Хабаровске под колёсами УАЗа собака нашла килограмм тротила

На поиски "закладки" у неё ушло не более минуты

На базе ОМОНа управления Росгвардии по Хабаровскому краю прошли показательные выступления бойцов и кинологов. На задержание группы вооружённых преступников у силовиков ушло около пяти минут. За ходом операции понаблюдал корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».





По сценарию, автомобиль с вооружённой группой лиц омоновцы зажимают двумя служебными автомобилями. Навстречу машине «преступников» выезжает «Тигр», с другой стороны дорогу преграждает «Газель». На то, чтобы вытащить «злодеев» из машины, изъять у них оружие и уже в наручниках усадить их в микроавтобус, у бойцов ОМОНа уходят считанные минуты. Контролирует всю операцию «вежливый человек» в «Тигре» — он с винтовкой в руках следит за происходящим из люка бронеавтомобиля.





По словам командиров спецподразделения, промахов в таком деле быть не может, каждое действие отработано до секунды, а каждый омоновец чётко знает свою роль в спецоперации.





Особое внимание в тренировках уделяют и «хвостатым бойцам». Юлия Красноруцкая и её Чёрная Бестия, а в семье просто Триня, служат вместе уже восемь лет. Бывали они и в служебных командировках, выполнив десятки поставленных задач как на территории Хабаровского края, так и за его пределами.





«Собака может учуять любое взрывчатое вещество либо оружие. Когда Триня ложится, она показывает, что свою задачу выполнила. Голосом она находку не обозначает, так как взрывное устройство может сработать на шум», — рассказала младший инспектор-кинолог отряда ОМОН управления Росгвардии по Хабаровскому краю Юлия Красноруцкая.





Найти больше килограмма тротила спрятанного под колёсной аркой УАЗа для опытной ищейки большого труда не составило. Он практически не имеет запаха, поэтому человек его не почувствует, а вот собака может, хоть и даётся ей это весьма сложно — аромат бензина перебивает запах взрывчатки.





Собак сотрудники ОМОНа считают своими коллегами и друзьями, однако спуску и поблажек в нелёгкой работе четвероногим не дают.