После аварии на Комсомольской трассе госпитализировали четырёх человек

В Хабаровском крае после аварии, произошедшей на трассе между Комсомольском-на-Амуре и дальневосточной столицей 9 февраля, серьёзно пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницы. Врачи диагностировали у участников ДТП серьёзные травмы. Подробности стали известны сегодня, 10 февраля.

«У водителя автобуса ПАЗ выявили закрытый перелом шейки бедра слева, у водителя Land Cruiser, выехавшего на встречную полосу — разрыв барабанной перепонки и закрытый перелом лучевой кости. Один из пассажиров внедорожника получил в результате аварии закрытый перелом левой лодыжки и рваную рану лба. У другого обнаружили скальпированную рану черепа и лица», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевой ГИБДД Вячеслав Бондарев.

По его словам, оба водителя на момент аварии были трезвыми. Это подтвердила соответствующая экспертиза.

Ранее агентство сообщало, что лобовое столкновение автобуса и Toyota Land Cruiser произошло на 17-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск. Водитель внедорожника не обеспечил контроль за ситуацией и выехал на встречную полосу, после чего врезался в ПАЗ. Водитель автобуса ранее высадил пассажиров и отправился обратно на базу, однако доехать до пункта назначения не смог.