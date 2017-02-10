Хабаровчанка пойдёт под суд за убийство обидчика своей сестры

В Хабаровском крае перед судом предстанет девушка, которую обвиняют в убийстве мужа своей сестры. Мужчина постоянно ссорился с супругой, а её родственница не выдержала оскорблений и накинулась на обидчика с молотком.

По версии следствия, 17 октября 2016 года жительница Хабаровска приехала в гости к своей сестре, которая вместе с мужем жила в селе Троицком Нанайского района. Гостья стала свидетельницей постоянных ссор родственницы с супругом, который и был виновником ругани. 19 октября 2016 года мужчина начал оскорблять обвиняемую, та разозлилась, схватила молоток и несколько раз ударила обидчика по голове. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия 26-летняя девушка дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Раньше у неё не было проблем с законом, однако следствие настояло на том, чтобы злоумышленницу заключили под стражу. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае, который произошёл в дальневосточной столице. Двое мужчин до смерти избили своего знакомого за то, что он оскорблял сожительницу одного из обвиняемых. Нецензурная брань в отношении женщины не понравилась присутствующим, и они попытались успокоить дебошира, но тот не реагировал. Тогда мужчины пошли на крайние меры.