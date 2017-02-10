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Хабаровчан напугала разлитая на улицах города "отрава для собак"

Хабаровчан напугала разлитая на улицах города "отрава для собак"
Жители краевого центра решили, что это проделки догхантеров
сегодня, 11:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: zookompas; видео: zookompas

В дальневосточной столице местные жители забеспокоились за здоровье своих домашних питомцев. В центре Хабаровска горожане увидели неизвестное вещество, которое приняли за отраву. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Вот такая ситуация сегодня на 3 гимназии, ул. Московская-Ким-Ю-Чена. Собаке достаточно понюхать - через полчаса смерть», — сообщили горожане в аккаунте zookompas в социальной сети Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Зоозащитники направили образцы неизвестной жидкости на экспертизу и теперь ждут её результатов. По словам активистки Натальи Коваленко, при вдыхании вещества оно не может вызвать смерть животного.

«Это жидкое розовое вещество с какими-то гранулами, комочками. Его разливают поверх следов собак. Люди связывают эти розовые метки с отравой. У нас в городе уже второй год встречается эта жидкость. Когда она впервые появилась, я звонила экспертам в Москву, и мне сообщили, что умереть от вдыхания паров этого вещества собаки не смогут: для этого яд должен быть слишком сильным, и в этом случае умирали бы не только питомцы, но и люди», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

По её словам, пока зоозащитникам не известно ни одного случая смерти домашних животных именно от найденной розовой жидкости. Точный её состав определится в результате экспертизы.

 
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Комментарии
  • bomda  (сегодня, 11:30 )

    Чистая паранойя. . . Мания преследования. . Кому вы нужны бобиковы и шариковы защитники?

  • 1111  (сегодня, 11:42 )

    ведущая ведет передачу с детской площадки и школьного стадиона гимназии № 3, где постоянно выгуливают собак из окружающих домов. Почему не возникает вопрос правомерности таких прогулок??

  • 2222  (сегодня, 13:47 )

    1111 - вот это правильная мысль! Правомерность прогулок - какая фраза))) Всем сидеть по домам. Выходить под конвоем. Маршрут должен быть заранее согласован и утвержден в соответствующих органах. А то - ишь ты вздумали?! На улице с собакой гулять.

  • 111112  (сегодня, 14:03 )

    Дело ведь совсем не в зоозащитниках. . . вот представьте: идете вы со своей охрененно дорогой и любимой домашней собакой гулять, на поводке и с пакетиком для какашек как порядочный гражданин, а тут розовая жижа, собачка ее понюхала, и через 20 минут умерла. А все потому что какому-то дебилу захотелось отраву возле твоего дома раскидать. . .



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