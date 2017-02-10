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В Хабаровске собирают "коробочки храбрости" для онкобольных детей: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске собирают "коробочки храбрости" для онкобольных детей

В Хабаровске собирают "коробочки храбрости" для онкобольных детей
Призы из "ларца" маленьким пациентам вручат после прохождения сложных процедур
сегодня, 10:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровской епархии

Социальный отдел Хабаровской епархии проводит благотворительную акцию для помощи онкобольным детям. Горожан призывают не оставаться равнодушными и поделиться небольшими подарками в преддверие Международного дня малышей, больных раком. Презенты положат в «коробочки храбрости», из которых ребёнок будет получать призы после прохождения тяжёлых медицинских процедур.

Онкобольные дети находятся на длительном лечении. Каждый день им делают уколы, пункции, перевязки. Для ребёнка эти манипуляции всегда сопровождаются страхом и болью. Чтобы преодолеть это, пациентам выдают подарки из «коробочки храбрости», которая находится в процедурном кабинете. Призы детям выдают часто, но коробочке нельзя дать опустеть. Наполнить её можно игрушками мелкого размера: машинками, куколками, бусами, браслетами и другими приятными мелочами.

«Подобные акции проводят разные организации города, мы организовали её впервые. Люди охотно откликнулись, несут машинки, сувениры, магнитики, ластики. Обязательно новые. Небольшие предметы, которые можно положить в карман. В Международный день детей, больных раком — 15 февраля — мы планируем отдать всё это в онкогематологическое отделение детской больницы имени Пиотровича. Рассчитываем этой акцией привлечь внимание горожан к проблеме онкологии среди детей», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель сектора поддержки семьи, материнства и детства Хабаровской епархии Татьяна Тарунина.

Презенты можно приносить до 15 февраля в социальный отдел Хабаровской епархии по адресу: улица Воронежская, 49а, кабинет 22.

 
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