В Хабаровске с "чёрной" автомойки выгнали мигрантов

На хабаровской автомойке полицейские задержали двоих приезжих из Средней Азии, которых взяли на работу в обход закона. Они трудились в комплексе без необходимых документов, а на территории России и вовсе не имели права находиться. Нарушителей обнаружили в Индустриальном районе Хабаровска, на предприятии на улице Сунгарийской.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», правоохранители уже наведывались на эту автомойку, вызвавшую подозрения у горожан, и выяснили, что она построена незаконно. Никаких разрешительных документов персонал предоставить не смог. Сотрудники не стали ничего рассказывать полицейским о застройщике и нанявшем их бизнесмене. В кафе, которое расположено на территории комплекса, стражи правопорядка обнаружили десять бутылок водки сомнительного качества. Алкоголь они изъяли и отправили на экспертизу.

После этого проверку в автомойке устроили сотрудники управления МВД России по Хабаровску совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора. Они нашли на территории комплекса троих уроженцев Средней Азии. У двоих из них не было документов, которые дали бы им право находиться и работать в России. Их отправили в спецприёмник для иностранцев. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители готовят документы, чтобы выдворить нарушителей за пределы страны.