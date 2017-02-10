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У хабаровчан появился повод подкормить домового: РИА "Восток-Медиа"
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У хабаровчан появился повод подкормить домового

У хабаровчан появился повод подкормить домового
Сегодня день, когда принято услаждать доброго духа
сегодня, 08:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com, lady-of-rain.ru

Хабаровчане сегодня, 10 февраля, смогут одними из первых побаловать домового. Сегодняшняя дата на Руси отмечалась как день угощения этого доброго духа. Также такой праздник называли «кудесы» или «бубны». Вечером было принято оставлять за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы лакомство не остыло до полуночи, когда домовой придёт поужинать.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают и дипломатические работники. Он стал ежегодным по указу президента России от 31 октября 2002 года. Дату ввели в честь 200-летнего юбилея министерства иностранных дел России. Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа — первого внешнеполитического ведомства России.

Отсчёт времени своего существования современное министерство иностранных дел ведёт с 1802 года. Тогда это ведомство создал император Александр I. Постепенно МИДу передали все важнейшие внешнеполитические вопросы, и к 1913 году, благодаря их работе, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который образовался в 1920-х годах. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, заключили Рапалльский договор с Германией, установили дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем и Мексикой. Развивались отношения со странами Востока. В годы Второй мировой войны советская дипломатия проводила огромную работу по созданию и укреплению антифашистской коалиции. В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР вернули прежнее название — министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД преобразовали в министерство внешних сношений СССР. После распада Союза ведомство прекратило своё существование, а его правопреемником стало министерство иностранных дел Российской Федерации. Сейчас Россия поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами мира, имеет больше 140 диппредставительств по всему миру.

 
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