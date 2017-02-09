Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе

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Выяснением причин занимаются все контролирующие органы
|Фото: pixabay.com
Жители дальневосточной столицы сегодня, 9 февраля, забили тревогу из-за непривычно сильного химического запаха. Его почувствовали в Железнодорожном и Центральном районах Хабаровска примерно в 13 часов.
«В воздухе сильно воняет нефтью, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Дмитрий Брязгунов. — Чувствуется даже в районе железнодорожного вокзала. Уже довольно долго его ощущаю».
В единой дежурно-диспетчерской службе краевого центра сообщили, что примерно за два часа по поводу едкого запаха к ним поступило больше 50 звонков. Люди жалуются на «аромат», но идентифицируют его по-разному. Одни называют его запахом газа, другие — нефти, а некоторые считают, что так пахнет сероводород.
«Горожане ощущали запах примерно от улицы Станционной до Волочаевского городка. К ситуации подключились специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые сейчас занимаются выяснением произошедшего», — рассказал начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы города Александр Смирнов.
По его словам, причина возникшего в воздухе неприятного запаха пока не установлена. Звонки по этому поводу в ЕДДС Хабаровска больше не поступают.
Я живу в микрорайне Большая-Вяземская. Этот невозможный запах появился только в начале лета 2016 года. Ранее такого не ощущалось. Все лето невозможно было открыть окна. Контролирующие органы ЯКОБЫ проверяли жалобы и объяснили, что запах идет якобы от отстойника-пруда, который скоро обещают накрыть. Населению все это время врали и сейчас врут. В начале 2016 года на НПЗ запустили какую-то китайскую систему гидролиза, на лучшее у НПЗ денег не хватило. Господа из НПЗ - вы конкретно отравляете людей в Хабаровске. Господа из надзорных органов и мэрии Хабаровска - вы нагло врете своему населению об отсутствии факта вредных выбросов и замалчиваете эти факты. Скоро все вскроется и ответственным чиновникам придется за это отвечать
http://amurmedia. ru/news/565038/ вот после этой публикации впервые целую неделю можно было приоткрывать окна даже ночью, а с 5 февраля после 04-05 ночи опять дым. Едкий, как будто обжигают изоляцию на кабелях. В основном ночью. Все окна провонялись этим запахом. А когда штиль приходится обрызгивать водой коридор и лестничную клетку, потому что глаза выедает. ул. Малиновского, 38.
Это напоминание заместителю председателя Хабаровского краевого суда Барабанову, что ему лучше сейчас выйти на лед и утопиться в прорубе! Это напоминание всем о решительности и лучше дураку вернуть пенсию!