Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе

Жители дальневосточной столицы сегодня, 9 февраля, забили тревогу из-за непривычно сильного химического запаха. Его почувствовали в Железнодорожном и Центральном районах Хабаровска примерно в 13 часов.

«В воздухе сильно воняет нефтью, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Дмитрий Брязгунов. — Чувствуется даже в районе железнодорожного вокзала. Уже довольно долго его ощущаю».

В единой дежурно-диспетчерской службе краевого центра сообщили, что примерно за два часа по поводу едкого запаха к ним поступило больше 50 звонков. Люди жалуются на «аромат», но идентифицируют его по-разному. Одни называют его запахом газа, другие — нефти, а некоторые считают, что так пахнет сероводород.

«Горожане ощущали запах примерно от улицы Станционной до Волочаевского городка. К ситуации подключились специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые сейчас занимаются выяснением произошедшего», — рассказал начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы города Александр Смирнов.

По его словам, причина возникшего в воздухе неприятного запаха пока не установлена. Звонки по этому поводу в ЕДДС Хабаровска больше не поступают.